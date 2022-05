"Komisja Europejska najwcześniej wystawi rachunki (ws. Krajowego Planu Odbudowy) w lipcu, więc te pieniądze będą jesienią. A czas nagli, bo 70 proc. tej całej sumy KPO ma być zakontraktowana do końca tego roku. Straciliśmy mnóstwo czasu, nie wykorzystaliśmy bezwarunkowej zaliczki. Ten pieniądz wpłynie prosto do wszystkich krajów członkowskich, napłynęło ok. 100 mld euro potrzebnych do odbudowy gospodarki po Covid-19, natomiast Polska ma minus, bo Polska ma potrącenia z funduszy europejskich" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski.

Janusz Lewandowski / Adam Warżawa / PAP

Podkreślił, że wszystko wskazuje na to, że uzgodniono warunki wypłaty KPO dla Polski. Te warunki nie dotyczą tylko sprawy praworządności w Polsce. Mamy taryfę ulgową. Jeżeli to zostanie uzgodnione, to jest wielki gest uznania dla wysiłków solidarnościowych polskiego społeczeństwa wobec milionów uchodźców z Ukrainy - mówił gość Rocha Kowalskiego, dodając, że w Brukseli "nie ma złudzeń" co do stanu praworządności w Polsce.