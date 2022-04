"To, co w tej chwili się dzieje to jest wykorzystanie klimatu antyrosyjskiego, który jest w nas wszystkich i włączenie tej katastrofy jako jednego z elementów agresywnej polityki rosyjskiej od zawsze. To jest moim zdaniem bardzo cyniczne podejście ze strony i Macierewicza, i prezesa Kaczyńskiego" – tak o raporcie podkomisji smoleńskiej mówił w Rozmowie w południe w RMF FM były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Jeżeli ta podkomisja miałaby niezbite dowody, to kwestia powinna nabrać wymiaru prawnego, powinny zostać sformułowane oskarżenia w stosunku do konkretnych osób, skierować to można do różnych międzynarodowych sądów, czy trybunałów. Tylko nie wydaje mi się, by takim materiałem czy nazwiskami ta komisja dysponowała. Skończy się to na takim ogólnym oskarżeniu Putina i Rosji, ponieważ możemy dziś ich oskarżać o wszystko - dodał.

Powrót do tego tematu i podzielenie społeczeństwa to jest błąd. My niepotrzebnie otwieramy wewnętrzny front - stwierdził.

Kwaśniewski podkreślił, że dla niego "wiarygodność Antoniego Macierewicza jest żadna" i wyraził nadzieję, że po publikacji raportu zostanie on skomentowana przez innych ekspertów, a nie tylko tych wybieranych przez podkomisję.