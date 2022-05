„Obserwuję jak się rozliczają inne kraje członkowskie. Regularne płatności otrzymały dopiero 4 kraje, więc jak sądzę, komisja jest dość skrupulatna w stosunku do większości krajów europejskich i myślę, że w naszym przypadku jakieś szczególnej taryfy ulgowej nie będzie, ale to nie powód, żeby twierdzić, że my żadnych środków nie otrzymamy. Będziemy wyjaśniać, rozmawiać i jak sądzę, te środki wpłyną w tym czasie o którym mówię” - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM minister rozwoju i technologii Waldemar Buda pytany o pieniądze, które ma otrzymać Polska z Krajowego Planu Odbudowy.