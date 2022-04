„Dosyć regularne te ostateczne wyniki inflacji są nieco gorsze niż tzw. sygnalna informacja, co oznacza, że nacisk inflacyjny jest ciągły” – tak nowe dane GUS dot. inflacji komentował w Rozmowie w południe w RMF FM były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. „Będzie jeszcze gorzej” – dodał, jednak odmówił szacowania, ile wskaźnik może w przyszłości wynieść.

Marek Belka / Mateusz Marek / PAP

Wideo youtube

Dodał, że do spadku inflacji w tym roku konieczne byłoby uspokojenie się sytuacji międzynarodowej. "Jeżeli ustabilizuje się sytuacja w Ukrainie, skończy się wojna i nastąpi dobre ożywienie rynków surowcowych to będziemy mieć mniej inflacji importowanej. Równie ważna jest sytuacja na rynku żywnościowym, bo Rosja i Ukraina są to dwaj najwięksi na świecie eksporterzy pszenicy" - mówił poseł Parlamentu Europejskiego.