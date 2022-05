„Wszystkie stresy związane z początkiem maja są już za nami. Jesteśmy optymistami. Myślę, że – jeżeli się nie wydarzy nic nieprzewidywalnego – nie będzie problemu z wylotem na wakacje” – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, Andrzej Fenrych. Gość Pawła Balinowskiego komentował w ten sposób piątkowy komunikat o wstępnym porozumieniu między PAŻP i ZZKRL.

Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego - Andrzej Fenrych. / Jakub Rutka / RMF FM

Od kilku tygodni toczyły się negocjacje pomiędzy PAŻP a związkiem kontrolerów ruchu lotniczego. W piątkowym wspólnym komunikacie PAŻP i ZZKRL ogłosiły wstępne porozumienie. To były długie, naprawdę trudne rozmowy, ale jesteśmy usatysfakcjonowani - o ile kompromis może być dla obu stron satysfakcjonujący - komentował w RMF FM Andrzej Fenrych. Dodał także, że drobne kwestie, które jeszcze wymagają uściślenia, nazwałby technicznymi.

Paweł Balinowski przypomniał, że początkowo wyglądało na to, że spór między kontrolerami lotów a władzami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej będzie długotrwały. Anita Oleksiak to była zmiana jakościowa. To co działo się wcześniej nazywamy okresem mroku, teraz jest światełko w tunelu - komentował Fenrych, mówiąc o zmianie na stanowisku prezesa PAŻP.

