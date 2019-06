"Sytuacja jest napięta i napięcie rośnie od kilku tygodni. Nie sądzę, żeby to przerodziło się w regularną wojnę" - stwierdził w Rozmowie w samo południe w RMF FM gen. Jarosław Stróżyk, wiceprezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints.

Stany Zjednoczone mają doświadczenia z tego regionu i wiedzą, że wchodzenie gdzieś militarnie jest naprawdę bardzo trudne - dodał Stróżyk. Trzeba mieć tzw. strategię wyjścia. Co potem? To nie jest tak łatwo: zaatakować, zdobyć. Trzeba wiedzieć, co dalej - podkreślił.



Wiceszef NATO jest odpowiedzialny za pewne procesy informacyjne, procesy wywiadowcze. Jest to naprawdę znacząca pozycja - stwierdził wiceprezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. Pozostałoby tylko się cieszyć i życzyć powodzenia panu ministrowi Szczerskiemu - dodał.

