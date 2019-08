„Stanowisko strony polskiej jest jasne i klarowne. Dla nas tematu restytucji tego mienia nie ma” – mówił Błażej Spychalski w RMF FM o liście osiemdziesięciu ośmiu amerykańskich senatorów do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, w którym wzywają go, by podjął działania w celu rozwiązania sprawy mienia ofiar Holokaustu w Polsce.

