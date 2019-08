"To oczywisty skandal z punktu widzenia Unii Europejskiej i absolutnie działa na naszą niekorzyść w Europie. Niewykluczone, że zostanie to podniesione w samym uzasadnieniu wyroku (Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu – przyp. red.) dotyczącego neo-KRS" - mówi prof. Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka komentując "aferę Piebiaka".

Prof. piotr Kładoczny w Rozmowie w samo południe w RMF FM Karolina Bereza /RMF FM

Nie wierzę, że to się odbywało bez wiedzy ministra Ziobry - mówi prof. Piotr Kładoczny pytany, czy jego zdaniem kampania oczerniania sędziów, którą miał kierować wiceminister Piebiak, odbywała się bez zgody ministra sprawiedliwości.

Prof. Piotr Kładoczny w Rozmowie w samo południe w RMF FM. Posłuchaj! Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gość: Prof. Piotr Kładoczny

Prof. Kładoczny uważa, Zbigniew Ziobro powinien się podać do dymisji z dwóch powodów: Jeśli wiedział o procederze (akcji trollowania sędziów - przyp. red) , to jest to oczywiste. (...) A jeśli nie wiedział, a tak dobrał sobie współpracowników, to pytanie, czy to jest roztropne z jego strony i powinien pełnić dalej tę funkcję - tłumaczy gość Pawła Balinowskiego.

Wkrótce omówienie całej rozmowy