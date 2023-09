Euro, dolar i frank szwajcarski z dnia na dzień coraz silniejsze, a złoty coraz słabszy. Tydzień po decyzji Rady Polityki Pieniężnej wartość polskiej waluty dramatycznie spada.

Joanna Tyrowicz / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Czy polska gospodarka wytrzyma gwałtowne obniżenie stóp procentowych o 0,75 p.p.?

Czy to rzeczywiście przedwyborczy prezent dla kredytobiorców, czy niedźwiedzia przysługa?

Czy mamy już stagflację, a jeśli tak - to co to dla nas wszystkich oznacza?

Te i inne pytania usłyszy w czwartek tuż po 7:00 profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej.

Na Rozmowę o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 zaprasza Paweł Balinowski.

