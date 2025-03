Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Artur Dziambor, były polityk Konfederacji.

/ RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o bardzo korzystnych sondażowych wynikach Sławomira Mentzena. Z czego wynikają? Z konsekwencji głoszonych poglądów? A może z dużej obecności i wyrazistości w internecie?

Kim jest dziś wyborca Konfederacji, a kim był w 2019 r., kiedy to nasz gość należał do tej partii?

Zapytamy też o to, czy Konfederacja to wciąż zbiór mniejszych partii, a może to już tylko sama nazwa i Konfederacja stała się jednolitym tworem? Na ile sondaże przełożą się na realny wynik?

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00

