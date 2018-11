Rosyjski Gazprom zapowiada, że już w 2022 tranzyt gazu przez Ukrainę nie będzie konieczny. W 2020 roku gaz przez Turcję popłynie do odbiorców w Europie. Najpierw do Serbii i Bułgarii, a następnie do Węgier. Rozpatrywana jest także druga odnoga do Grecji i Włoch.

Zdjęcie ilustracyjne /Malwina Zaborowska /RMF FM

