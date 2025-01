„Moim celem jest zmobilizowanie ludzi rozczarowanych tym rządem do pójścia na wybory” – mówił Adrian Zandberg, lider Partii Razem i kandydat na prezydenta w Porannej rozmowie w RMF FM. Jako swój prezydencki priorytet wskazał zainicjowanie porozumienia sił politycznych, by udało się polską energetykę przestawić na atom.

Co przyniesie prezydentura Trumpa?

Tomasz Terlikowski rozpoczął rozmowę od dzisiejszego zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta USA.

Nie powinniśmy w Polsce prowadzić polityki zagranicznej z ekscytacją i na kolanach, a raczej kierując się naszym interesem - mówił Adrian Zandberg. Podchodzę do tego ze spokojem. Nasza głowa w tym, by zmiana nie oznaczała pogorszenia naszego bezpieczeństwa - dodał.

Wskazał, że kraje Unii Europejskiej powinny położyć nacisk na współpracę przemysłów obronnych.

Trzeba uczciwie rozmawiać o tym, jak się przed ewentualnymi negatywnymi zmianami dla Polski chronić i jak się przed nimi zabezpieczać? Myślę, że to powinno być dzisiaj tak naprawdę ta dyskusja, która powinna nas w Polsce zajmować - mówił lider Razem.

Mamy naprawdę duży potencjał, jeżeli spojrzymy na to, jakie środki generują europejskiej gospodarki, jeżeli spojrzymy na to, jakim potencjałem technologicznym dysponują. To jest nieskoordynowane. I myślę, że jeśliby zrealizował się ten scenariusz negatywny (wycofywanie się USA z NATO - przyp. red.), to będzie rzeczą absolutnie kluczową, żeby ten brak koordynacji dosyć szybko naprawić - mówił Zandberg.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM wskazał na jeszcze jedno niebezpieczeństwo: wojnę handlową. My w Europie od kilku lat przegrywamy konkurencję z dwoma innymi blokami społeczno-gospodarczymi. Z Amerykanami, którzy inwestują na olbrzymią skalę w nowe technologie. I z Chińczykami, jeżeli chodzi o inwestycje w infrastrukturę czy energetykę - mówił polityk.

Jak do tego doszło?

Otóż myśmy sami sobie (w UE - red) nałożyli swego rodzaju smycz na szyję, jeszcze z czasów traktatu z Maastricht. Przecież Amerykanie inwestują na olbrzymią skalę, a Chińczycy zupełnie nie krępują się pewnymi limitami z lat 90., jeżeli chodzi o podejście do inwestycji finansowanych z kredytu. A my w Europie jesteśmy ciągle niewolnikami myślenia ekonomicznych elit Republiki Federalnej Niemiec lat 90. - wyjaśnił lider Razem.

Ramy długu publicznego, ograniczenia używania długu publicznego do inwestycji powodują, że my mamy w tym momencie w Polsce i w całej Europie problem ze zbyt małym poziomem inwestycji. To musimy w pilnym tempie zmienić, zwłaszcza jeśli doszłoby do takiej sytuacji, że relacje handlowe pomiędzy Europą a także Polską i Stanami Zjednoczonymi uległyby pogorszeniu - wyjaśnił polityk.

Polska misja w Ukrainie

"Czy jako prezydent zgodziłby się Pan na wysłanie polskich wojsk na Ukrainę, by pilnować tam pokoju" - tak brzmiało pierwsze pytanie od słuchaczy wylosowane przez Adriana Zandberga.

Jeżeli mówimy o misjach pokojowych realizowanych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, powinna w nich uczestniczyć dalej - odparł Zandberg.

Nie wiadomo jednak, czy ta misja miałyby się odbywać o misja w ramach ONZ czy też NATO - zauważył Terlikowski.

Na pewno Polska nie powinna podejmować takich działań jednostronnie. Należy funkcjonować w ramach szerszych bloków, które są gwarancjami naszego bezpieczeństwa - dodał polityk Razem.

Artykuł w trakcie aktualizacji. Już wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy

Adrian Zandberg / Jakub Rutka / RMF FM

