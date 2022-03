"Ukraina nie jest zadowolona (z efektów szczytu brukselskiego - przyp. RMF FM). Wczoraj mieliśmy specjalne spotkanie europarlamentarnej komisji stowarzyszeniowej z Ukraińcami - przedstawicielami parlamentu, obecnego i poprzedniego rządu (...). Ten szczyt po pierwsze był dużym sukcesem politycznym, to był pokaz jedności cywilizacji zachodniej w połączeniu z cywilizacją wschodnią, bo tam był przecież premier Japonii, premier Kanady, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Z politycznego punktu widzenia tak, ale z punktu widzenia wojskowego widzę olbrzymi niedosyt" - tak o efektach szczytów: NATO, unijnego i G7 mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych.

Waszczykowski: Europa chce zakończenia wojny na jakichkolwiek warunkach, nawet upokarzających dla Ukrainy

Mam niedosyt decyzji NATO. Za tymi oszczędnymi decyzjami NATO stoją hamulce, które są w Berlinie, Paryżu czy np. Hadze. Zachodnioeuropejscy sojusznicy NATO nie chcą doprowadzić do jakiejkolwiek konfrontacji ani pogorszenia relacji z Rosją, mimo że Rosja pogarsza te stosunki - dodał europoseł PiS. Na uwagę Roberta Mazurka, że relacje z Rosją i tak są zrujnowane, odpowiedział: Nie bardzo, banki pracują, rozliczają. Gaz płynie, towary czekają na rozliczenie.

Europa jest zaskoczona. Chciałaby, aby ta wojna została zakończona na jakichkolwiek warunkach, nawet upokarzających dla Ukrainy. Żeby tylko przestano strzelać i ogłoszono sukces, że nie leje się krew. A to, że Ukraina straciłaby tysiące ludzi to nie jest kwestia, która jakoś (Europę - przyp. RMF FM) zajmuje.

TREŚĆ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z WITOLDEM WASZCZYKOWSKIM

Robert Mazurek, RMF FM: To był taki szczyt. Szczyt NATO, a w zasadzie szczyt Unii Europejskiej, podobno nawet i G7. Jakkolwiek to nazywano - cały czas najważniejsi politycy europejscy i Joe Biden debatowali w Brukseli. To był taki szczyt, który nie miał dać przełomowych decyzji, ale miał dać manifestację poparcia dla Ukrainy. Czy to się udało? Czy Ukraina powinna być zadowolona z efektów szczytu brukselskiego?

Witold Waszczykowski, europoseł PiS: Ukraina nie jest zadowolona. Wczoraj mieliśmy specjalne spotkanie europarlamentarnej komisji stowarzyszeniowej z Ukraińcami - przedstawicielami parlamentu, obecnego i poprzedniego rządu. Uczestniczył nawet prezydent Poroszenko. Nie, nie są zadowoleni. Ten szczyt po pierwsze był dużym sukcesem politycznym, to był pokaz jedności cywilizacji zachodniej w połączeniu z cywilizacją wschodnią, bo tam był przecież premier Japonii, premier Kanady prócz tego premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Z politycznego punktu widzenia tak, ale z punktu widzenia wojskowego widzę olbrzymi niedosyt.

Pan czuje niedosyt. Pan był człowiekiem - przypomnijmy od razu - który ściągał do Polski Patrioty (amerykański system rakietowy - przyp. RMF FM). Jeszcze za tzw. pierwszego rządu PiS-u w latach 2005-2007 pan jako wiceminister spraw zagranicznych zabiegał o to, żeby by w Polsce były rozmieszczone Patrioty. Ostatecznie powinien pan być choć trochę zadowolony, bo mamy już dwie baterie Patriotów. Właśnie pod Rzeszowem, gdzie stacjonują Amerykanie. Ma być ich więcej, mają do nas dojeżdżać, docierać.

Oczywiście jestem zadowolony z działań polskiego rządu, bo modernizujemy się na potęgę: samoloty, czołgi, Patrioty, wiele innych rodzajów sprzętu. Natomiast ja myślę, że dzisiaj powinniśmy w świetle zagrożenia rosyjskiego wrócić do takiego sojuszu naszych ojców, czyli sojuszu, który stoi na flance wschodniej z silną postawą. Stoltenberg (szef NATO - przyp. RMF M) mówił, że na terenie Europy przebywa w tej chwili 100 000 Amerykanów. Oni nie są potrzebni w Portugalii, Hiszpanii. Mam nadzieję, że z tych 100 000 znaczna część będzie jeszcze w naszej części Europy, w tym w Polsce, bo to jest bardzo potrzebne.

Być może tego dowiemy się dziś i jutro, bo do Polski dzisiaj przylatuje amerykański prezydent Joe Biden. Na początek właśnie leci do Rzeszowa, jutro ma być w Warszawie. Czy to jest tylko demonstracja - ta wizyta amerykańskiego prezydenta, czy też należy to odczytywać jakoś głębiej?

To jest głęboka demonstracja, bo jeśli po szczycie NATO, G7, spotkaniu z Europą prezydent jedzie do Polski i natychmiast na granicę - tę granicę, która za chwilę może płonąć - to jest to głęboka demonstracja symboliczna. Tam stacjonuje też kilka tysięcy żołnierzy, wspomniane Patrioty. Być może Biden ogłosi dalsze wzmocnienie flanki wschodniej. Tego oczekiwaliśmy i oczekujemy od niego.

Jeśli to jest tak ważne, że Joe Biden przylatuje do Polski, jeśli to tak ważne, że spotyka się na granicy, później ma też spotkać się jutro z uchodźcami ukraińskimi, oprócz oczywiście spotkań z polskimi władzami, to powinniśmy z tego raczej zadowoleni. W tonie pańskiej wypowiedzi pobrzmiewa takie lekkie rozczarowanie.

Ale nie z Bidena. Powiedziałem otwarcie, mam niedosyt decyzji NATO. Za tymi oszczędnymi decyzjami NATO stoją hamulce, które są w Berlinie, Paryżu czy np. Hadze. Zachodnioeuropejscy sojusznicy NATO nie chcą doprowadzić do jakiejkolwiek konfrontacji ani pogorszenia relacji z Rosją, mimo że Rosja pogarsza te stosunki.

Te relacje z Rosją i tak są zrujnowane panie ministrze, więc nie bardzo wiem...

Nie bardzo, banki pracują, rozliczają. Gaz płynie, towary czekają na rozliczenie. Wczoraj mieliśmy też spotkania z komisją, pytali Niemcy, co mają zrobić z kontraktami, które zostały podpisane jeszcze przed wojną. Ja też pytałem co mamy zrobić z tymi tirami, które jadą z towarami zamówionymi kiedyś, przed wojną. Komisja nie wie. Europa jest zaskoczona. Chciałaby, aby ta wojna została zakończona na jakichkolwiek warunkach.

Mówi pan "na jakichkolwiek warunkach". Nawet na upokarzających dla Ukrainy?

Ależ oczywiście, żeby tylko przestali strzelać. Ogłoszonoby sukces, że nie leje się krew. A to, że Ukraina straciłaby tysiące ludzi to nie jest kwestia, która zajmuje jakość. Są zadowoleni, Polska ich przejmuje, nie oczekuje relokacji.

Wkrótce dalsza częśc rozmowy.