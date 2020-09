"Jeżeli to jest dobra strona, to i z prezesem Kaczyńskim można być (w sojuszu – przyp. red.)" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak, odnosząc się do słów Roberta Mazurka, który mówił, że to właśnie Platforma Obywatelska okazała się być największym sojusznikiem Jarosława Kaczyńskiego ws. ustawy o ochronie zwierząt.





To piękne i rzadkie, przyzna pan - mówił Robert Mazurek w Porannej rozmowie w RMF FM, przypominając Tomaszowi Siemoniakowi, że Platforma okazała się być sojusznikiem prezesa PiS. W sprawie "Piątki dla zwierząt". Jeżeli są propozycje dobrych rozwiązań można powiedzieć, że jesteśmy sojusznikami praw zwierząt i wrażliwości ludzi w tej sprawie - odpowiedział Siemoniak.

Platforma Obywatelska składała własny projekt w 2017 roku - przypomniał na antenie RMF FM Tomasz Siemoniak. I wtedy też Kaczyński cos próbował zrobić, ale nadział się na opór we własnym otoczeniu politycznym. On we własnym obozie jest w opołach w tej sprawie. Nocne prace, atmosfera oblężonej twierdzy i rewolucji są absurdalne - dodał.

Siemoniak o sprawie Sławomira Nowaka: W każdym takim wypadku obowiązuje domniemanie niewinności

Widziałem tę informację w internecie, nie wiem, czy tak jest, bo adwokat zaprzecza - odniósł się Tomasz Siemoniak pytany o sprawę Sławomira Nowaka, który w meblach miał trzymać 4 mln złotych, ukryte w skrytkach. Nie powinno tak być, że najpierw coś jest w mediach, a potem w aktach prokuratury - dodał.

Jak przypomniał Robert Mazurek, Siemoniak - zaraz po zatrzymaniu Nowaka - mówił o tym, że jest to "inspirowane politycznie zatrzymanie". W każdym takim wypadku obowiązuje domniemanie niewinności - mówił gość Roberta Mazurka i jak przekonywał, takie zasady obowiązują każdego, jeżeli sprawa dotyczyłaby polityka obozu rządzącego - również. A to mi przypomina PRL-owskie obrazki, kiedy pokazywano w domach opozycjonistów sterty dolarów, czy lekarzy trzymających w domu koniaki na dowód ich łapówkarstwa - przekonywał Siemoniak.

Siemoniak o Trzaskowskim: Warszawiacy oczekują prezydenta, który na 100 procent działa w mieście

Urszula Augustyn, Sławomir Neumann, Arkadiusz Myrcha i Cezary Tomczyk - to nazwiska aktualnych kandydatów na szefa klubu Koalicji Obywatelskiej, które przedstawił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Bardzo wierzę w to, że wybierzemy kogoś, kto jest najlepszy - stwierdził gość Roberta Mazurka. Najpierw chcę się dowiedzieć, co mają do powiedzenia te osoby, jakie są ich propozycje. (...) To jest dla mnie w tym momencie ciężki wybór, bo całą tę czwórkę znam bardzo dobrze, pracowałem z nimi - komplementował kandydatów polityk.

Siemoniak mówił też o tym, jaką rolę w PO będzie pełnił przez najbliższy czas Rafał Trzaskowski. Jest przede wszystkim prezydentem Warszawy i tutaj w ostatnich tygodniach rzeczywistość boleśnie to wszystkim - szczególnie jemu - przypomniała - mówił odnosząc się do awarii w oczyszczalni ścieków Czajka. Uważam, że niezależnie od jego działań w PO i nowego ruchu mieszkańcy Warszawy (...) oczekują prezydenta, który na 100 procent działa w mieście. I to się dzieje - stwierdził wiceszef PO.