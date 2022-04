Dziś mamy informację, że są dowody na zamach w Smoleńsku, a nie ma dowodów na konkretne sprawstwo - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Zaznaczył, że w raporcie podkomisji smoleńskiej na pewno znajdą się dowody wskazujące na zamach. Na uwagę Roberta Mazurka, że prokuratura takich jeszcze nie przedstawiła, Suski stwierdził, że szef podkomisji Antoni Macierewicz "z pewnością ma większą wiedzę na ten temat" niż śledczy. "Ja sądzę, że prokuratura ma bardzo wiele informacji i myślę, że to też wynik ustaleń pracy komisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza" - dodał.

"Od początku było podejrzenie, od kiedy był tylko pokazany raport Anodiny i przepisany do tego raportu, do którego jak do świętości odwołuje się opozycja, że jest on nieprawdziwy. Więc założono, że był inny przebieg tej katastrofy i byli świadkowie, którzy mówili o tym, że widzieli na niebie błysk" - powiedział Suski.

Zaznaczył, że raport nie wskazuje, kto dokonał zamachu, ale "interes miał w tym Putin, bo on jest osobą mściwą, a prezydent Lech Kaczyński mu się bardzo naraził".

Robert Mazurek, RMF FM: W studiu razem ze mną Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.

Marek Suski: Witam pana, witam państwa.

Słyszymy, że Antoni Macierewicz przedstawi po 12 latach od katastrofy i 7 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości swój raport. I sprawozdanie będzie zapewne to, co Antoni Macierewicz mówił już wielokrotnie: że doszło tam do zamachu. Panie pośle, a dowody?

W raporcie z pewnością będą.

To proszę mi powiedzieć, skoro Antoni Macierewicz ma dowody, to czemu ich nie ma prokuratura?

Nie wiem, być może prokuratura ma.

A jeśli prokurator ma takie dowody, to dlaczego w takim razie by je ukrywał? Bo nie przedstawiono nikomu żadnych zarzutów, prokuratura też nie poinformowała o tym, że znalazła jakiekolwiek dowody na to, by w Smoleńsku był zamach.

To jest druga sprawa - mieć dowody zamachu, a przedstawić komukolwiek zarzuty. To są dwie różne rzeczy.

Przepraszam, jeżeli mamy dowody na to, że był zamach to, nie jest tak, że znaleźliśmy ciało i nie wiemy teraz, kto zabił...

Bardzo często tak jest.

Tak się zdarza, oczywiście...

Dzisiaj mamy informację o tym, że są dowody na zamach, a nie ma dowodów na konkretne sprawstwo.

Panie pośle, a nie ma pan takiego wrażenia, że Antoniemu Macierewiczowi jako politykowi łatwiej jest powiedzieć "tak, to był zamach i dokonali tego Rosjanie", niż prokuraturze, która jednak jest zobligowana do przedstawienia jakichś poważnych dowodów.

Z pewnością ma większą wiedzę na ten temat.

Niż prokurator?

Tak sądzę.

Bardzo pana przepraszam, ale ja na pańskim miejscu bym się jednak złapał za głowę. W państwie, którego premierem jest człowiek pańskiej formacji poseł i szef podkomisji ma większą wiedzę niż prokurator. Prokurator nic nie wie, a Antoni Macierewicz wie wszystko. Sytuacja co najmniej postawiona na głowie.

No tak, ale stwierdzenie, że prokurator nic nie wie, a Macierewicz wie, też jest postawienie sprawy głowie. Ja sądzę, że prokuratura ma bardzo wiele informacji i myślę, że to jest też wynik ustaleń pracy komisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza.

A co jest dowodem na co, bo ja się teraz pogubiłem. Na razie jest tak: wiem, że Antoni Macierewicz, od dawna zresztą, mówi, że doszło do zamachu. Mam takie wrażenie panie pośle - proszę mnie poprawić, jeśli się mylę - że Antoni Macierewicz tezy już miał, tylko cały czas szukał argumentów na poparcie tej tezy

Albo odrzucenia. Tak normalne śledztwa są prowadzone, że zakłada się jakąś tezę i albo się ją potwierdza, albo odrzuca. Jeśli zostaje odrzucona, stawia się kolejną hipotezę i się wtedy ją udowadnia. To jest norma jeżeli chodzi o prowadzenie śledztw. Od początku było podejrzenie, kiedy tylko został ogłoszony raport Anodiny i przepisany do tego raportu, na który się jak do świętości odwołuje opozycja, że ten raport jest nieprawdziwy, więc założono, że był inny przebieg tej katastrofy i byli świadkowie, którzy mówili o tym, że widzieli na niebie blask.

Przecież tam była jakaś widowiskowa kompromitacja kolejnych ekspertów Antoniego Macierewicza. Dochodziło do tego, że on sam został odwołany. Podkomisja miała przedstawić te raporty już parę razy. Teraz przedstawia. Niech mnie pan poprawi znowuż, ale rodzi się podejrzenie, że czekali na dogodny moment polityczny, a ten nadszedł, bo po masakrze w Buczy wszyscy wiedzą, że Putin to zbrodniarz. Można więc go również obwiniać za katastrofę, za zamach w Smoleńsku, nawet jeśli nie mamy na to wystarczających dowodów.

Ale tutaj mowa nie jest o tym, że Putin dokonał zamachu. Jest mowa o tym że był zamach. Natomiast co do...

A kto pana zdaniem dokonał tego zamachu?

Najprawdopodobniej właśnie ten, kto miał w tym interes.

A kto?

A interes miał Putin, bo on jest osobą mściwą, a prezydent Lech Kaczyński mu się bardzo naraził. To jest podejście, które się zakłada od czasów prawa rzymskiego: czyj interes, ten jest podejrzany.

Panie pośle, zostawmy maksymy prawnicze z pierwszego roku studiów. Porozmawiajmy o faktach. A fakty są takie, że prokuratura w tej sprawie milczy. Ja nie twierdzę, że zamach miał miejsce, nie twierdzę, że zamach nie miał miejsca. Ja tylko chcę wiedzieć, jak każdy obywatel, dlaczego prokurator po siedmiu latach śledztwa, już pod wodzą Zbigniewa Ziobry, nie jest w stanie nam powiedzieć jednoznacznie: "tak był zamach i mamy na to dowody".

A proszę pytać prokuraturę.

Dobrze panie pośle, to w takim razie ostatnie pytanie w tej sprawie. Czy po 12 latach od katastrofy jesteśmy bliżej poznania prawdy o Smoleńsku?

Wkrótce cała rozmowa.