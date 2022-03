"Pierwsza runda rozmów nie przyniosła zasadniczego przełomu, było to tylko - wg naszych informacji - spotkanie rozpoznawcze" - tak przed dzisiejszą drugą rundą negocjacji ukraińsko-rosyjskich mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz. Wiceminister spraw zagranicznych był o poranku na Podlasiu. "Prowadzimy przygotowania do wsparcia naszych ukraińskich partnerów, dostaliśmy prośbę, aby pomóc w kontaktach ze stroną białoruską, jesteśmy pośrednikiem" - mówił Przydacz. Rozmowy mają toczyć się na terenie Białorusi.

Mamy nadzieję, że ta druga runda przyniesie przynajmniej wstrzymanie ognia. Nigdy nie należy porzucać nadziei, zawsze rozmowy są lepsze niż działania zbrojne - mówił Przydacz. Rozmowy prowadzi Ukraina, Polska jest tylko stroną wspierającą. Trzeba mieć świadomość, że Ukraińcy na pewno nie poddadzą się, nie zaakceptują tych miejscami absurdalnych oczekiwań - że Ukraina ma się zdemilitaryzować, poddać, zaakceptować rosyjską dominację - podkreślał.

Robert Mazurek pytał swojego gościa o polską ambasadę w Kijowie. Na tym etapie nie ma decyzji o powrocie ambasadora Cichockiego, nasza obecność ma tam znaczenie i polityczne, ale także i symboliczne. Polska biało-czerwona flaga cały czas powiewa - relacjonował Przydacz. Kijów jest ostrzeliwany, trudno mówić o stuprocentowym bezpieczeństwie, wszyscy polscy dyplomaci, którzy chcieli wyjechać z Kijowa, dostali na to zgodę. Polskich dyplomatów w Kijowie pozostało niewielu, to są ochotnicy - dodawał wiceszef MSZ.

Padło też pytanie o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraina kandydatem do UE mogłaby zostać jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu. To kwestia decyzji politycznej po stronie UE. 10 państw popiera tę inicjatywę. Na tym etapie nie mam informacji, by Berlin i Paryż godzili się na ten status w tym momencie, ale będziemy ich przekonywać - zapewniał nasz gość.

"Polskie samoloty wojskowe nie walczą na Ukrainie"

Polskie samoloty wojskowe nie latają na Ukrainę, aby walczyć - mówił Marcin Przydacz w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM. Żaden ukraiński samolot, który bierze udział w działaniach zbrojnych, nie ląduje w Polsce po to, aby następnie wlatywać w przestrzeń powietrzną ukraińską i kontynuować działania - dodał wiceszef MSZ.

Dziś ma dojść do rozmów delegacji ukraińskiej z rosyjską. Ale przełomu w pokojowych negocjacjach nie ma się co spodziewać. Na tym etapie nie widać gotowości strony rosyjskiej do tego, żeby chcieć zawiesić działania zbrojne. Wręcz przeciwnie - Rosja przesuwa kolejne jednostki, kolejny sprzęt, artylerię - mówił Przydacz.

