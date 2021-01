„W moim przekonaniu sugestie, że Donald Trump wróci za cztery lata są nierealne. Po pierwsze dlatego, że tutaj przestrzelił, jeżeli myślał o wydarzeniach ulicznych jako pomocy dla siebie. One mu nie dały chwały, nie potwierdziły zręczności politycznych. On być może chciałby do ostatniej chwili błyszczeć, ale zabłyszczał w sposób prostacki i brutalny. Natomiast niewątpliwie będzie się chciał przez chwilę utrzymać w polityce. Zwracam tylko uwagę, że życie idzie naprzód (…) partia republikańska stoi za nim, ale nie murem. Stoi za nim, bo nie ma innego człowieka, który ma takie możliwości działania” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Mania.

Na antenie RMF FM Robert Mazurek pytał też swojego gościa o to, czy Donald Trump był dobrym prezydentem USA z polskiego punktu widzenia. Prawda jest taka, że był dobry dla Polski m.in. dlatego, że podchwycił słusznie nastrój proamerykańskich postaw, także oczekiwanie władz Polski, które chciały potwierdzić szczególny związek. Natomiast była w tym trochę niebezpieczna gra starająca się uczynić z Polski partnera niejako w kontrze do innych instytucji działających. Mianowicie NATO - gdzie Polska miała być państwem, które niejako samodzielnie działa w sferze obrony, czy w sferze gospodarczej, gdzie chodziło o - może to dużo powiedziane - dywersję wobec Unii Europejskiej. My jesteśmy silni jako członkowie Unii - podkreślił twórca Katedry Amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

"Kompromitacja dla Ameryki"

To była w pewnym stopniu próba przewrotu, ale chyba nie do końca przewidywano ten przebieg wydarzeń. Było to z jednej strony irracjonalne, bo trudno było struktury demokratyczne naruszyć takim zachowaniem - początkowo być może myślano tylko o marszu, a później chuligańskim działaniu - to się tak nie udaje. Ponadto to się działo w momencie, w którym procedury amerykańskie jasno nałożyły obowiązek na Kongres, który wykonywał swoje działanie. Spodziewano się, że w tego typu państwie zmiecie się kongresmenów i senatorów? Jak to komuś chodziło po głowie, to źle myślał - tak ostatnie wydarzenia na Kapitolu skomentował na antenie RMF FM politolog.

To było działanie, które nie jest racjonalne z punktu widzenia reguł polityki. Nie da się w ten sposób utrzymać władzy we swoich rękach, ale taka naiwna nadzieja, że być może ta rzeczywistość się zmieni. Kompletne fiasko (...). Tego typu wydarzenia są kompromitacją dla Ameryki, a ponadto nikt tego w zasadzie nie chce. Nikt nie chce obalać ładu demokratycznego w Ameryce - stwierdził prof. Mania.

"Trump na tym przegrał"

To jest najgorsza forma wyrażania sprzeciwu. Trudno nawet to nazwać sprzeciwem. To była burda, gdzie motłoch działał na rzecz zniszczenia tego, co funkcjonuje. To nie dawało żadnych korzyści. Politycznie na tym Trump przegrał - mówił prof. Andrzej Mania o zamieszkach, do których doszło w Waszyngtonie.

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM padło tez pytanie o to, kto faktycznie będzie rządził w Białym Domu po zmianie prezydenta - Joe Biden czy wiceprezydent Kamala Harris. Jestem przekonany, że jednak prezydent będzie tu odgrywał podstawową rolę. Także dlatego, że ta konstrukcja ustrojowa jest tak zbudowana, że całe źródło władzy jest w nim. Wszyscy inni mogą mieć inne zdanie w grupie w rządzących, ale jego głos przeważa - odpowiedział prof. Mania. Ci, którzy za nim stanęli, byli świadomi jego mniejszej dynamiki, ale w żaden sposób nie będą chcieli odebrać jego reputacji jako człowieka zdolnego pogodzić społeczeństwo, zdolnego radzić sobie z pandemią czy z problematyka międzynarodową. Będą go wspierali także we własnym interesie - dodał politolog.