"To metoda stosowana od wielu lat" – mówi Andrzej Poczobut ze Związku Polaków na Białorusi o tym, jak prezydent tego kraju Alaksandr Łukaszenka pozbywa się działaczy opozycji, wydalając ich z kraju. Zmuszona do opuszczenia Białorusi została jego kontrkandydatka w wyborach prezydenckich Swiatłana Cichanouska, która obecnie przebywa z wizytą w Polsce. Wcześniej do wyjazdu została zmuszona Wolha Kawalkowa, działaczka opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Wczoraj służby próbowały wywieźć na Ukrainę porwaną dzień wcześniej w centrum Mińska Maryję Kalesnikową.

REKLAMA