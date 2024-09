Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski z Polski 2050.

Paweł Zalewski / Jakub Rutka / RMF FM

Porozmawiamy o przydatności Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie powodzi i o tym, czy minister Paulina Hennig-Kloska powinna się podać do dymisji za niefortunne wypowiedzi na temat pożyczek dla powodzian.

Zapytamy też o to, czy Marcin Kierwiński rzeczywiście będzie najlepszą osobą do usuwania skutków powodzi i skąd rząd weźmie dodatkowe pieniądze na pomoc mieszkańcom południa Polski.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!