„Być może Robert Biedroń, jak i inni kandydaci, poza dwoma głównymi, pada ofiarą takiej sytuacji, że zwykle mówi się: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ale w polityce tak to nie działa. W polityce jest tak, że gdzie dwóch się bije, tam dla trzeciego nie ma miejsca” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Leszek Miller, europoseł Koalicji Europejskiej, oceniając kampanię prezydencką kandydata Lewicy Roberta Biedronia.

Wideo youtube

Wspomniał też o poprzedniej kandydatce SLD na prezydenta, Magdalenie Ogórek. Gdybym dzisiaj wypełniał CV, to w rubryce zawód wpisałbym: Ogórek (...) Pani Ogórek, to nie jest prosty przypadek, przez długi czas była związana z SLD. (...) Żałuję bardzo, bo pani Ogórek miała wielką szansę - startowała z pozycji 8 procent, dzisiaj to jest bardzo poważny wynik, ale postanowiła odciąć się od elektoratu lewicowego i zapłaciła za to poważny koszt, a razem z nią ci, którzy ją popierali - stwierdził były szef SLD.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miller: Biedroń pada ofiarą sytuacji: gdzie dwóch się bije, tam dla trzeciego nie ma miejsca

Odnosząc się do spekulacji które mówią, że Lewica już w pierwszej turze może poprzeć Rafała Trzaskowskiego, były premier odparł: Robert Biedroń będzie kandydatem i na pewno ludzie Lewicy będą na niego głosować w pierwszej turze. Jeżeli chodzi o Trzaskowskiego, to jeżeli będzie w drugiej turze, na co się zanosi, to oczywiście z przyjemnością na niego zagłosuję, tym bardziej, że już raz na niego zagłosowałem w wyborach na prezydenta Warszawy - zadeklarował.



Widać takie pozytywne napięcie wokół Trzaskowskiego. O ile Trzaskowski wyzwala emocje na poziomie nadziei, to jego główny kontrkandydat, pan prezydent Duda, wyzwala emocje na poziomie nienawiści, to jest zasadnicza różnica - ocenił Miller.