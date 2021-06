"W sprawie głosowania na panią Lidię Staroń będę się kierował rekomendacją klubu PLS-Koalicji Polskiej. Swoim zdaniem kierowałem się przy wyborze pana posła Wróblewskiego" - tak Jan Filip Libicki odpowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy poprze kandydaturę Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak mówił gość Roberta Mazurka, PSL nie podjęło w tej sprawie decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że nie zagłosuje na Staroń.

To jest kwestia natury politycznej - polityczny układ był taki, że jeśli PiS ma kandydata na szefa IPN, to opozycja ma swojego kandydata na RPO - nie zostało to uszanowane - uzasadniał Libicki.

Robert Mazurek pytał w związku z tym swojego gościa, czy Karol Nawrocki, wybrany przez Sejm na prezesa IPN, ma szansę na poparcie Senatu. Spotkam się z panem Nawrockim, porozmawiam i również wezmę pod uwagę zdanie PSL. Po wczorajszym wyborze pani senator Staroń, moim zdaniem szanse na akceptację pana Nawrockiego na prezesa IPN w Senacie - przynajmniej z mojej strony - drastycznie spadły - stwierdził senator klubu PSL-Koalicja Polska.

Libicki przyznawał też, że chętnie przyciągnąłby do PSL Jarosława Gowina. Myślę, że może się zdarzyć, że u prezesa Kaczyńskiego weźmie górę irytacja, że ma już dosyć tego Gowina, a nie kalkulacja, czy ma odpowiednią większość w Sejmie, czy nie - przewidywał senator.

Pytany o poniedziałkową umowę PiS z Pawłem Kukizem, stwierdził, że ma wątpliwości, czy postulaty Kukiza zostaną zrealizowane przez Prawo i Sprawiedliwość.

"Na miejscu Grodzkiego zrzekłbym się immunitetu"

Nie będę panu marszałkowski Grodzkiemu radził, co on w swojej sprawie powinien zrobić. Gdybym ja był w takiej sytuacji, to złożyłbym sam immunitet i podałbym się całej tej procedurze sądowej - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Jan Filip Libicki pytany, czy marszałek Senatu Tomasz Grodzki powinien zrzec się immunitetu i zmierzyć przed sądem z oskarżeniami o przyjmowanie łapówek, które stawia mu prokuratura.

Senator PSL-KP był pytany też o ewentualny powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Według jednego z planów, Tusk mógłby objąć mandat senatora. Jeżeli Donald Tusk by się zdecydował na taki start, to jestem pewien, że wygrałby w cuglach - powiedział Libicki. Zdaniem senatora powrót Tuska do polskiej polityki byłby jednak ryzykowny. Wraca do Senatu, nawet zostaje marszałkiem i oczekiwanie jest, że zostanie liderem opozycji i że uczyni opozycję bardziej sprawną. I np. to się nie dzieje, ponieważ jest tak czasem w życiu, że czas różnych osób mija - stwierdził senator.

Jan Filip Libicki zadeklarował też w programie, że nie zamierza zmieniać barw partyjnych. Na pewno do nowej partii Adama Bielana nie pójdę. Chcę dokonać życia politycznego w PSL-u, jeśli oczywiście sprawy światopoglądowe mnie z PSL-em nie poróżnią - mówił.

Wkrótce całość rozmowy.