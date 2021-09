„Straszną rzecz zrobiłem (…): skrytykowałem wodza” – tak Andrzej Rozenek skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM swój konflikt z Włodzimierzem Czarzastym. „Chodzi o zasady, o demokrację w partii. O ile wodzowska partia pasuje do partii narodowo-populistycznych takich jak Prawo i Sprawiedliwość, to wodzowska partia, niedemokratyczna, nie pasuje do żadnej lewicy” – podkreślił.

