"Odnoszę wrażenie, że europejski przemysł dostał rozkaz wyniesienia się z Europy. Dostał rozkaz od najwyższych władz europejskich, czyli z Komisji Europejskiej. (…) Oczywiście tak nie powiedziała, o tym się nie mówi, ale de facto do tego to wszystko prowadzi" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były minister gospodarki i były prezes PGNiG Piotr Woźniak, pytany, czy europejski przemysł umiera.

Wideo youtube

Prowadzący rozmowę Marek Tejchman pytał swojego gościa o zapowiedzianą przez wielkie koncerny redukcję zatrudnienia w Europie, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Czy to oznacza, że przemysł europejski umiera?

Odnoszę wrażenie, że europejski przemysł dostał rozkaz wyniesienia się z Europy. Dostał rozkaz od najwyższych władz europejskich, czyli z Komisji Europejskiej - stwierdził Piotr Woźniak. Oczywiście tak nie powiedziała, o tym się nie mówi, ale de facto do tego to wszystko prowadzi - dodał.

Gdzie się przenoszą te koncerny? Gdyby się przenosiły do USA, to byłoby pół biedy. Część oczywiście przenosi się do USA. Natomiast część, zwłaszcza tych mniejszych, ale równie dobrych i ważnych przemysłów przenosi się na Daleki Wschód: Wietnam, Chiny, Kambodża - podkreślił były minister gospodarki.

Prowadzący pytał, na czym taki rozkaz miałby polegać? Na ten rozkaz składa się niesłychanie ofensywna polityka klimatyczna. (...)To także całe podejście do gospodarki, które ma Komisja Europejska, które jest podejściem zdecydowanie regulacyjnym - przyznał ekspert.

Podkreślił także, że problem, o którym się dyskutuje ponad 20 lat, czyli magazynowania energii, pozostał nierozwiązany. Potrzebna jest dobra strategia, która pozwoli myśli ludzkiej pofrunąć w obszary, których do tej pory jej nie było - powiedział.

W tym miejscu niedługo pojawi się pełne omówienie rozmowy.