"Każdy pomysł w 'Polskim Ładzie' ma poparcie wszystkich partii w Zjednoczonej Prawicy. Pracowaliśmy nad tym wspólnie, byliśmy otwarci na sugestie naszych koalicjantów, przyjmowaliśmy ich rozwiązania" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. I zapewnia: "Jest decyzja polityczna liderów Zjednoczonej Prawicy, że cały 'Polski Ład' jest realizowany wspólnie". Czy zatem wszystkie trzy partie zgadzają się, że czas podnieść świadczenie w programie 500 plus? „'Polski Ład' nie dotyka tematu 500 plus" - odpowiada gość Marcina Zaborskiego. I dodaje: "Gdyby zależało wyłącznie od woli politycznej, a nie również od możliwości budżetowych - to bardzo chętnie zamienilibyśmy 500 plus na 1500 plus".

