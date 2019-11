"Padliśmy ofiarą zmasowanej propagandy" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej pytany o awarię w oczyszczalni ścieków "Czajka". "Naprawa kolektora kosztowała ponad 30 mln złotych" - dodał. "Czekamy na raport ekspertów. Musimy mieć absolutną pewność, kto zawiódł. Jeżeli okaże się, że zawiodła firma na poziomie konstrukcyjnym to sądzę, że naturalne będzie roszczenie do tej firmy za błędy, które wywołała" - tłumaczył. "Jeżeli raport stwierdzi, że mamy do czynienia z zaniedbaniami w zakresie wykonawczym bądź zaniedbaniami w zakresie konstrukcyjnym to trudno mi sobie wyobrazić inny scenariusz niż dochodzenie odszkodowania" - podkreślił.

Marcin Zaborski: Namawia pan Rafała Trzaskowskiego, żeby powalczył o prezydenturę w Polsce?

Paweł Rabiej: Nie namawiam, nie rozmawiamy o tym.

Nie wierzę.

Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy. W tej chwili trwają wewnętrzne rozmowy w Koalicji Obywatelskiej i w Platformie - takie wewnętrzne ugadanie się.

I w ogóle nie rozmawiacie o tym, że mógłby wystartować w wyborach prezydenckich?

Staram się nie poruszać tego tematu. Wiem, że to jest decyzja, po pierwsze, wewnątrz partyjna, a po drugie osobista każdej osoby. Prezydent zadeklarował, że niebawem zabierze głos w tej sprawie.

Rafał Trzaskowski byłby lepszym kandydatem, pana zdaniem, niż Małgorzata Kidawa-Błońska?

Nie chcę spekulować.

Pytam o pana opinię, nie o spekulacje.

Pracuję z prezydentem...

Dlatego pytam.

Moje spojrzenie może być nieco skrzywione, ale myślę, że biorąc pod uwagę kompetencje, rozeznanie tego, co dzieje się na świecie, w Unii Europejskiej, znajomość języków, wcześniej pełnione funkcje - byłby na pewno bardzo dobrym kandydatem.

Nie mówi mu pan, jako wiceprezydent: "panie prezydencie, ale nie może pan porzucić warszawiaków. Przecież zawarliśmy kontrakt w wyborach samorządowych"?

To jest właśnie podejście, które - staram się panu redaktorowi powiedzieć - reprezentuję. Dlatego, że wygraliśmy rok temu w Warszawie, z obietnicą Warszawy dla wszystkich i myślę, że pan prezydent też czuje to zobowiązanie wobec mieszkańców miasta, wobec wszystkich, którzy rok temu w wyborach mu zaufali. Natomiast życie niesie różne wyzwania i sądzę, że grzechem byłoby nie rozważać różnego rodzaju kroków. Ale tak jak mówię, to jest dyskusja wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, a na końcu zawsze jest to osobista decyzja każdego polityka, jakiemu wyzwaniu stara się sprostać.

W prezydenckiej kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski musiałby się zmierzyć z co najmniej kilkoma dużymi problemami z Warszawy. Między innymi, z problemem ścieków, które długo pewnie jeszcze się i panu, i Rafałowi Trzaskowskiemu będą śniły po nocach. Ile kosztowała nas awaria kolektorów ściekowych?

Przede wszystkim to się powinno kojarzyć i to bardzo źle tym, którzy całą tę awanturę wokół ścieków wywołali.

Panie prezydencie, ile nas to kosztowało?

Padliśmy ofiarą bardzo zmasowanej propagandy i chcę to podkreślić.

Konkret: ile nas to kosztowało?

Zdarzyła się awaria, trzeba ją było naprawić. To, co dzisiaj ogłosiliśmy to jest to, że jesteśmy gotowi do tego, żeby ścieki popłynęły kolektorem. Naprawa kolektora kosztowała ponad 30 mln zł.

Początkowo słyszeliśmy 12-13 mln zł, potem była umowa na 23 mln zł. Teraz jest już 39 mln zł. 39 mln zł to jest wszystko, czy jeszcze może być więcej?

To jest to o czym mówię, jeżeli chodzi o wymianę kolektora, o kwocie, którą znamy. Szybko zostało to wykonane, zgodnie z obietnicami. W sobotę ścieki popłyną naprawionym kolektorem. To trzeba było zrobić szybko. To trzeba było zrobić w sposób taki, żeby wyeliminować prawdopodobieństwo kolejnej awarii.

Kto płaci te pieniądze? Te ponad 30, czy nawet 39 mln zł?

Oczywiście to jest kwestia budżetu miasta. Natomiast, jeśli chcemy oszacować szersze koszty, to na pewno tutaj mamy do czynienia z kosztami środowiskowymi, które przecież były niebagatelne. To były koszty poniesione przez rząd, również na budowę.

To po kolei. Czy miasto domaga się odszkodowania od wykonawcy i projektanta tej instalacji?

Analizujemy teraz sytuację. Jedna rzecz, to że naprawiliśmy szybko kolektor. Najważniejsze jest to, żeby ścieki znowu płynęły do Czajki tam, gdzie powinny. Natomiast druga rzecz, to jest wyciagnięcie wniosków, dlaczego tak się stało.

Miasto wystąpi o odszkodowanie do tych ludzi, którzy tę instalację przygotowali i wykonali?

Najpierw musimy wiedzieć co się stało, to znaczy mieć jasną odpowiedź na pytanie, przygotowaną przez ekspertów, co zawiodło.

Prezydent Trzaskowski mówi tak, że potwierdzają się informację, że: "były problemy związane przede wszystkim z wykonaniem kolektora, ale również pojawiały się problemy również w tej fazie projektowej, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór materiałów". Jeśli to mówi prezydent Trzaskowski, to kolejnym krokiem będzie domaganie się odszkodowania?

Tak jest, ale prezydent mówi dwa zdania dalej również, że czeka na raport ekspertów, bo musimy mieć absolutną pewność kto zawiódł, a jeżeli okaże się, że zawiodła firma na poziomie konstrukcyjnym, na poziomie wykonawczym to sądzę, że naturalne będzie również roszczenie do tej firmy za błędy, które wykonała.

Pójdziecie do sądu. Miasto pójdzie się sądzić?

Uważam, że jest to naturalne, jeżeli raport stwierdzi, że mamy do czynienia z zaniedbaniami w zakresie wykonawczym, bądź zaniedbaniami w zakresie konstrukcyjnym, to trudno mi sobie wyobrazić inny scenariusz niż dochodzenie odszkodowania za to, co musieliśmy pokryć naprawiając kolektor.

Warszawa płaci kary za zrzut ścieków do Wisły?

Szczerze mówiąc, nie wiem jak wygląda to w kontekście kar.

Nie wierzę. Panie prezydencie, pytałem o to pana na początku września. 2 września i pan wtedy też mówił, że jeszcze pan nie wie, jeszcze się pan nie orientuje. Błagam, minęło kilka tygodni od tego momentu.

Najważniejsze było po pierwsze zapewnienie tego, żeby ścieki nie płynęły do Wisły. Stało się to bardzo szybko, dzięki współpracy z innymi miastami. Po drugie naprawienie kolektora, tak jak obiecaliśmy. Jest gotów od 15 listopada.

Ale kary za to, że się zrzuca ściek to jest jednak dość istotna sprawa. Dla budżetu miasta, którym Pan też się zajmuje na co dzień jest ważne.

To jest kwestia administracyjna, natomiast tak jak mówię, koncentrujemy się na naprawieniu sytuacji. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie wszystkich kosztów związanych z tym, również tych opłat związanych z zrzutem, to jeżeli one występują, to naturalnie będą przez miasto poniesione.

Od kiedy zapłacimy w Warszawie więcej za wywóz śmieci?

Zależy od rady Warszawy i co rada Warszawy w tym zakresie przyjmie.

Jakie są scenariusze?