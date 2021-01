"W sprawie aborcji czeka nas długa i dramatyczna wojna" - przewidywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Antoni Dudek, politolog i historyk. "W przypadku referendum jest jeden problem nawet jeśli wygrają zwolennicy liberalizacji, to co to oznacza? Czy drogą referendum zmieniamy konstytucję? Samo referendum nie zmienia konstytucji, nie rozwiąże problemu" - podkreślał gość Marcina Zaborskiego. "Problem rozwiąże zmiana konstytucji. Moim zdaniem to się tym skończy, jest pytanie za ile lat i czy warto było to ruszać" - dodawał prof. Dudek.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Antoni Dudek: W sprawie aborcji czeka nas długa i dramatyczna wojna

Zjednoczona Prawica nie jest już tak zjednoczona, żeby zamiana premiera była tak łatwa jak w poprzedniej kadencji, kiedy prezes Kaczyński z dnia na dzień zmienił Beatę Szydło na Mateusza Morawieckiego - tak prof. Dudek komentował doniesienia, jakoby szykowała się zmiana na stanowisku szefa rządu. Dziś zmiana premiera to ruszenie całego skomplikowanego układu zależności. Trzeba znaleźć innego kandydata i mieć gwarancję, że wszystkie elementy układanki poparłyby następcę Morawieckiego - zauważył gość Marcina Zaborskiego. Dzisiaj widzę tylko Jarosława Kaczyńskiego jako osobę, której i Zbigniew Ziobro, i Jarosław Gowin nie odmówiliby poparcia. Jeśli się mówi o prezesie Obajtku czy ministrze Błaszczaku, to mam poważne wątpliwości, czy aby na pewno te kandydatury zyskałyby wymaganą większość w Sejmie - stwierdził prof. Dudek.

Być może prezes Kaczyński testuje we własnym obozie politycznym kandydaturę Daniela Obajtka. Może to być próba przeforsowania - tak jak kiedyś prezes Kaczyński "zakochał się" w Mateuszu Morawieckim, tak teraz może przenieść swoje uczucia na Daniela Obajtka - zauważył. Z pewnych względów byłoby to racjonalne - mogę sobie wyobrazić, że z końcem tego roku przezwyciężymy pandemię, ale powstanie masa "złej krwi" związanej z tym wszystkim, co już się wydarzyło i jeszcze wydarzy. I będzie można wskazać premiera Morawickiego jako winnego błędów i wytypować nowego premiera - dodał prof. Dudek.

"Marta Lempart jest obciążeniem dla opozycji"

Ona jest obciążeniem - tak o Marcie Lempart prof. Antoni Dudek mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Prezentuje wulgarny radykalizm, który odrzuca znaczną część wyborców, którzy krytycznie oceniają to, co robi PiS. Ale zarazem jeśli widzą, że alternatywą jest pani Lempart, rzucająca "mięsem" nieustannie, że to jest fajny sposób uprawiania dyskurs publicznego, to jest prezentem dla mediów prorządowych. Pani Lempart ze swoim językiem jest idealnym przykładem do pokazywania "zobaczcie, jaka jest alternatywa - dodawał politolog.

Prof. Dudek krytycznie ocenił też Grzegorza Schetynę. On jest politykiem wypalonym. I to widać wyraźnie w każdej jego wypowiedzi - stwierdził. Jeśli Grzegorzowi Schetynie uda się na nowo przejąć kontrolę nad PO, to będzie to przypominało powrót Leszka Milera, który w pewnym momencie stanął na czele SLD. Tylko, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Nie zdołał przywrócić SLD do świetności - zauważył Dudek.

Według Dudka przedsiębiorcy, którzy najbardziej ucierpieli z powodu pandemii, mogą stać się siłą opozycyjną. Z całą pewnością część tych drobnych przedsiębiorców, którzy już zbankrutowali albo za chwilę zbankrutują, stanie się tym czym była np. Samoobrona w latach 90. - prognozował politolog.

Wkrótce całość rozmowy.