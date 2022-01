„To, że ceny przyhamują, nie jest pewne. Ze względu na tzw. tarczę antyinflacyjną ceny energii wzrosną mniej, niż gdyby jej nie było. Ale to nie znaczy, że one spadną lub nie wzrosną. One wzrosną, ale mniej niż w innym przypadku” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ekonomista, prof. Witold Orłowski. Pytany o konferencję prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, rozmówca Tomasza Terlikowskiego stwierdził, że szef banku centralnego „wykazywał się dużym optymizmem, że ceny wyhamują i inflacja nie będzie przyspieszać, a w przyszłym roku zacznie się obniżać”. „To wcale nie jest pewne” - powiedział.

REKLAMA