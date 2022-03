„Związek Ukraińców w Polsce jest związkiem, który jest rozrzucony po całej Polsce i w sposób naturalny jesteśmy organizacją pierwszego kontaktu dla uchodźców” – przyznaje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak dodaje, pierwszą potrzebą, z którą się zgłaszają Ukraińcy, to pomoc w komunikacji. „Druga sprawa, to orientowanie się w jakim systemie się znaleźli – szkolnictwo, system funkcjonowania państwa i takiego rodzaju pomoc dostają” – tłumaczył Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.

Wśród uchodźców z Ukrainy większość, to kobiety i dzieci / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

W tej chwili do Polski napływają głównie matki z dziećmi, bo w związku ze stanem wojennym mężczyźni nie mogą wyjechać. Regulacje prawne, które zostały teraz wprowadzone umożliwiają wprowadzenie dzieci do szkół natychmiast. Problem jest inny - tłumaczył gość Bianki Mikołajewskiej. W rozmowie wymienił głównie dwa aspekty, które wywołują u dzieci traumy. Dzieci zostały wyrwane ze swojego świata gwałtownie, przez ucieczkę. Znalazły się także w innym środowisku, w szkole, w której mówią innym językiem i jest inaczej zorganizowana - to jest dla nich ogromny szok - relacjonował.

Skórka przekonywał, że jego zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby dzieci miały możliwość dokończenia roku szkolnego w ukraińskim systemie nauczania. Dzieci mogłyby się zbierać w polskich szkołach, w oddzielnych klasach, żeby korzystać z takiej nauki - na przykład za pomocą nauki zdalnej - proponował gość RMF FM. Liczymy na to, że ukraińskie dzieci dostaną możliwość nauczania języka ukraińskiego, jako ojczystego, nawet jeżeli inne przedmioty będą nauczane w języku polskim - dodał.

Skórka: Uchodźcy z Ukrainy rozjadą się po całej Europie

Pierwszym wyzwaniem jest przejęcie ogromnej fali uchodźców i rozmieszczenie jej w Polsce. Po drugie stworzenie systemu, który będzie ich wspierał i pozwoli im się ustabilizować w kraju - wsparcie materialne, dystrybucja pomocy humanitarnej, stworzenie systemu bezpieczeństwa medycznego - wyliczał Mirosław Skórka w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Prezes Związku Ukraińców w Polsce jest przekonany, że wielu uchodźców wyjedzie z Polski do krajów Europy zachodniej. Około 6 milionów Ukraińców do 2022 r. wyjechało do pracy w Europie. Większość uchodźców to są ludzie, którzy mają już jakieś rodziny i kontakty. Oni jadą do swoich. Dynamika uchodźstwa ukraińskiego obecnie będzie taka, że oni w sposób naturalny będą rozjeżdżali się po całej Europie. Znaczna część tych ludzi pojedzie dalej - mówił Skórka. Ci ludzie, dla których Polska jest pierwszym i jedynym krajem Unii, do którego oni wjechali, a jednocześnie, którzy ciągle liczą na to, że wkrótce uda im się powrócić na Ukrainę, będą zostawali - prognozował szef organizacji zrzeszającej Ukraińców w Polsce.

Przeczytaj treść rozmowy:

Bianka Mikołajewska: Naszym gościem jest Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Panie prezesie, pan urodził się w Polsce, ale pana rodzina pochodzi z Ukrainy, czy pan nadal ma tam bliskich?

Mirosław Skórka: Ja urodziłem się w Polsce, moja rodzina pochodzi z obszarów obecnej Polski, ale mam dużą rodzinę na Ukrainie.

Czy pan ma jakieś wieści od nich, o tym co się z nimi dzisiaj dzieje?

Moja rodzina mieszka w zachodniej Ukrainie, generalnie w obwodzie lwowskim i tarnopolskim. Te obwody nie są zaatakowane i mam nadzieję, że już nie będą nigdy zaatakowane. Natomiast moja rodzina jest bardzo zaangażowana w działania wzmacniające obronę terytorialną i w ogóle pomoc dla walczących żołnierzy i armii ukraińskiej i obrony terytorialnej na wschodzie.

Czyli pomoc humanitarną organizują, tak? I jakieś wsparcie?

Nie tylko humanitarną. Dostarczanie medykamentów, hełmów, kamizelek kuloodpornych, noktowizorów - tego wszystkiego, co jest tam potrzebne. Ponieważ tę wojnę prowadzą nie tylko siły zbrojne Ukrainy, ale też obrona terytorialna i bataliony, które działają, jak partyzantka lokalna.

Według danych straży granicznej do Polski przyjechało już ponad milion uchodźców. Czy zgłaszają się także do was? Do Związku Ukraińców w Polsce?

Związek Ukraińców w Polsce jest organizacją, która ma 10 oddziałów regionalnych i ponad 80 kół. My jesteśmy rozrzuceni po całej Polsce i w sposób naturalny jesteśmy jedną z pierwszych organizacji, do której zwracają się Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski.

I czego oni potrzebują? Z jakimi potrzebami się do Was zwracają?

Przede wszystkim komunikacyjnymi, to znaczy chcą się porozumieć. Szukają ludzi, którzy znają dwa języki, a my jesteśmy w sposób naturalny środowiskiem dwujęzycznym i bardzo wielu z nas zajmuje się ułatwianiem komunikacji. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, to orientowanie się w tym, gdzie się znaleźli. Czyli w systemie państwa polskiego, w tym jak pracują szkoły, jaki jest system wsparcia i takie pierwsze skontaktowanie się z nową rzeczywistością. I bardzo często taką pomoc otrzymują od Ukraińców mieszkających w Polsce od dawna. Przede wszystkim od sporej rzeszy migrantów, którzy tutaj są i znają już język Polski, ale też od ludzi związanych ze Związkiem Ukraińców w Polsce, czyli od starej emigracji ukraińskiej.

Przed wojną wśród Ukraińców mieszkających w Polsce było zaledwie 12 procent dzieci i młodzieży. Dzisiaj pojawiły się na naszej granicy i przekroczyły tę granicę setki tysięcy dzieci. Jak pan na to patrzy? Czy prowadzicie jakieś rozmowy z polskimi władzami, dotyczące tego, żeby te dzieci znalazły miejsce w polskim systemie?

Musimy uświadomić jedną rzecz: w tej chwili do Polski napływają przede wszystkim matki z dziećmi. Dlatego, że mężczyźni do lat 60 nie mogą wyjeżdżać z Ukrainy, bo ich zadaniem jest obrona Ukrainy w związku ze stanem wojennym. Do Polski w tej chwili wlała się ogromna rzeka dzieci, które trzeba będzie zagospodarować edukacyjnie, to znaczy włączyć je w system szkolny. Te regulacje prawne, które zostały w tej chwili wprowadzone umożliwiają wprowadzenie dzieci do szkoły natychmiast.