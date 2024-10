"Projekt ustawy o związkach partnerskich jest projektem minister Kotuli, który jest projektem rządowym" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska pytana o to jaki jest status ustawy o związkach partnerskich. Pytana o PSL, która sprzeciwia się temu projektowi odpowiedziała: "Ja go uznaję jako projekt rządowy. Mamy miesiąc czasu na to, aby zrobić uzgodnienia. Nie mogę odpowiadać za osoby z PSL, moją partią jest Polska 2050."

Wideo youtube Porowska oceniła, że błędem byłoby tylko przekonywanie do projektu o związkach partnerskich wyłącznie osób z PSL-u, bo "tak na dobrą sprawę chodzi o to, aby uzyskać jak największe poparcie społeczeństwa i przekonać wyborców". Czy lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz słyszał na posiedzeniu Rady Ministrów, że projekt jest jakoś omawiany? Na pewno słyszał... Ja zostałam powołana z zeszłą środę, nie miałam okazji być na samej Radzie Ministrów, kiedy był ten projekt ogłoszony - tłumaczył gość Grzegorza Sroczyńskiego. Porowska zapewniła: My, jako Polska 2050 będziemy zgłaszali uwagi do tego projektu - związane też z kompetencjami naszych ministrów. Będziemy za. PSL-owcy mają swoje uwagi. Ja nie będę się wypowiadała za ludzi z PSL-u, ale już na pewno będę namawiała ich, aby skontaktowali się ze swoimi wyborcami, bo jestem przekonana, że ludzie czekają na ten projekt. Pytana o krytyczne uwagi niektórych organizacji pozarządowych dotyczące współpracy z rządem odpowiedziała: Jedną ze zmian, które chciałabym wprowadzić jest debata i rozmowy z organizacjami pozarządowymi, ich poczucie partnerstwa, bo to nie chodzi tylko o samą rozmowę. (...) Ponieważ przez wiele lat sama byłam w organizacji pozarządowej i sama byłam w takich ciałach doradczych, to chciałabym wykorzystać tę moją wiedzę. Przyznała, że nie podobają jej się słowa jej koalicyjnego kolegi Bartłomieja Sienkiewicza, który powiedział, że "środowiska obrony człowieka to ludzie odklejeni od rzeczywistości, a ich poziom manipulacji i fałszu jest niebywały". Społeczeństwo obywatelskie, które walczyło i o praworządność, i o demokrację, i angażowało się w kryzysach, zarówno w pandemii, jak i jak i przy wojnie w Ukrainie przy pomocy uchodźcom, ale i teraz, kiedy mieliśmy powódź... Gdyby policzyć to wszystkie osoby, które angażują się w różnego rodzaju działania, to jest 10 milionów ludzi i należy ich absolutnie docenić - podkreśliła Porowska. Wiele organizacji pozarządowych protestowało w związku z zawieszeniem prawa do azylu. Dlaczego rządzący nie rozmawiali wcześniej z nimi? - pytał Grzegorz Sroczyński. Te konsultacje się odbędą - zapewniła minister. Wkrótce omówienie całej rozmowy Adriana Porowska / Paweł Supernak / PAP Zobacz również: Mastalerek: Tusk boi się kandydować na prezydenta. Platforma wystawi Sikorskiego

