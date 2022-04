„Jeśli chodzi o działania ONZ to poza rezolucją, która może zostać uchwalona, ONZ ma szereg narzędzi, których może użyć do wywarcia nacisku na Rosję” – przekonywał Marcin Przydacz w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. „Rosja w Radzie Bezpieczeństwa była przewidziana jako gwarant bezpieczeństwa. Okazuje się, że to Rosja od wielu, wielu lat jest zagrożeniem” – dodał wiceminister spraw zagranicznych.

Wideo youtube

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o to, czy widzi szansę na powstanie "nowej Norymbergii". Czego Rosja ma się bać, skoro widzi, że to wszyscy jej się boją? Nie wszyscy się jej boją. To Rosja chce, żebyśmy się bali, chce nas paraliżować strachem - mówił Przydacz.

Wiceminister odniósł się także do makabrycznych obrazów z Buczy , gdzie doszło do masowych mordów na cywilach. Pokazuje to, że niewiele się zmieniło w mentalności rosyjskich żołnierzy i rosyjskich elit - przekonywał. ’Nowa Norymberga’ może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy ci, którzy są za to odpowiedzialni, zostaną odsunięci od władzy - dodał.

To, na czym powinniśmy się skupić, to zbieranie dowodów i zabezpieczenie Ukrainy, żeby więcej nie doszło do takich morderstw - mówił Marcin Przydacz w RMF FM.

Gość Tomasza Terlikowskiego mówił także o inicjatywie premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącej komisji do spraw rosyjskich mordów popełnionych na Ukrainie. To co najważniejsze, to że ciało, które będzie badało te zbrodnie musi być międzynarodowe, żeby nie podlegało zarzutom o stronniczość - przekonywał Przydacz. I jak dodał, muszą zostać skazani nie tylko wykonawcy zbrodni, ale także polityczni decydenci.

Przeczytaj treść rozmowy:

Tomasz Terlikowski: Moim gościem jest wiceminister spraw zagranicznych. Słyszeliśmy sprawozdanie z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i z przemówienia, wstrząsającego przemówienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który mówił "Rosjanie w Buczy zabijali wszystkich. Kobiety, które dzwoniły do bliskich, a cywile byli miażdżeni, gąsienicami czołgów. Słyszeliśmy o gwałconych dzieciach. Słyszeliśmy jeszcze więcej, także od innych ukraińskich polityków. No i co ONZ może zrobić? Zapytam trochę złośliwie, bo mam wrażenie, że ONZ się zbierze, przewodniczący się rytualnego burzy. A w Radzie Bezpieczeństwa jest Rosja w związku z tym skończy się na oburzeniu.

Marcin Przydacz: Panie redaktorze, jeśli chodzi o działania ONZ, to oczywiście poza rezolucją, która może zostać podjęta, ONZ ma szereg różnych narzędzi, które mógłby wykorzystać przede wszystkim do nacisków politycznych na Rosję, aby zaprzestała tam agresji.

No mógłby, ale w Radzie Bezpieczeństwa jest Rosja.

Tak niestety został skonstruowany system polityczno-międzynarodowy po drugiej wojnie światowej, że Rosja była przewidziana tam, czy wcześniej Związek Sowiecki, została przewidziana, jako pewnego rodzaju gwarant bezpieczeństwa. Jak widać, to Rosja od wielu, wielu lat jest zagrożeniem bezpieczeństwa, ale są inne narzędzia polityczno-międzynarodowe do odpowiedniego działania. Międzynarodowy Trybunał Karny przecież prowadzi tutaj śledztwo, Polska także i wczoraj wysłała odpowiednie pismo do MTK aby przyspieszyć te działania - przede wszystkim zacząć zabezpieczać konkretne dowody tych zbrodni w Buczy.

Za chwilę przejdziemy do tych zbrodni, bo to jest oczywiście niezmiernie ważne, ale zatrzymam się jeszcze na chwilę ONZ. Nawet Liga Narodów, która nie była najbardziej ruchawym bytem politycznym w '39. roku - dokładnie 14 grudnia - wyrzuciła Związek Sowiecki spośród swoich członków, za zaatakowanie Finlandii przypomnijmy. ONZ, które miało być lepszą wersją Ligi Narodów, nie jest w stanie nawet wyrzucić Rosji z Rady Bezpieczeństwa no co ni mniej ni więcej tylko oznacza tyle, że - jak powiedział prezydent Zełenski - "Rosja zamieniła swoje prawo weta, na prawo do zabijania ludzi".

Panie redaktorze, no trudno, żeby ze mnie zrobić dzisiaj tutaj obrońcę ONZ.

Nie podejrzewam o to.

Ja również mam tutaj swoje krytyczne uwagi do tej organizacji, do administracji ONZ, która przecież niemało wszystkich nas kosztuje, mówię o społeczności międzynarodowej. I jeśli w takiej sytuacji, dosyć jasnej i oczywistej, gdzie jedno państwo najeżdża drugie, morduje, przeprowadza czystki etniczne, bo przecież ci ludzie zginęli, dlatego że byli Ukraińcami, dlatego że byli przedstawicielami ukraińskich elit albo, dlatego że po prostu byli mężczyznami albo kobietami.

Mieli pecha być w nieodpowiednim miejscu.

Jeżeli w takiej sytuacji Organizacja Narodów Zjednoczonych pokazuje niemoc, to rzeczywiście trudno sobie wyobrazić inne bardziej oczywiste przypadki. Natomiast my nie powinniśmy tylko koncentrować się na krytyce, tylko w szukaniu takich możliwości, które istnieją w prawie międzynarodowym.

Prezydent Zełenski, znowu odwołam się do niego, bo on przed chwilą skończył przemawiać, zaproponował powołanie czegoś na kształt Norymbergi. No to teraz znowuż proste pytanie, oczywiście Norymberga sądziła Niemcy hitlerowskie, bo one wojnę przegrały. Ale żaden komunistyczny zbrodniarz, powiedzmy sobie szczerze, to co widzimy w Buczy czy w Irpieniu, to jest to samo co widzieli np. polscy Ślązacy, już nie mówię o niemieckich kobietach, które były masowo gwałcone, połowa kobiet zgwałconych 10 procent zginęła, nikt nigdy za to nie poniósł konsekwencji. Dlaczego Rosja ma się bać jakiejś nowej Norymbergi, skoro ona wie, że wszyscy się boją.

Wkrótce całą treść rozmowy.