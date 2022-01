"To była próba wejścia w kontakt ze stroną rosyjską, próba rozmów nt. sytuacji bezpieczeństwa, która ma na celu odsunięcie ataku na Ukrainę. Czy okaże się skuteczna - to pokaże przyszłość" - tak wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz oceniał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dzisiejsze spotkanie NATO - Rosja. "Ale sam fakt, że po trzech latach Rosja zasiadła do stołu z partnerami natowskimi i że mogli oni przedstawić swoje oczekiwania wobec Rosji, jest już wartością. Nie można oczekiwać, że po jednym spotkaniu spowoduje się deeskalację" - stwierdził gość Tomasz Terlikowskiego.

