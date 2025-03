Gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Lewicy. Porozmawiamy m.in. o zapowiedzi wprowadzenia podatku cyfrowego od big techów.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski / Mikołaj Poruszek / RMF24

Z Krzysztofem Gawkowskim porozmawiamy o tym, czy rząd Donalda Tuska jest gotowy na zwarcie z USA ws. opodatkowania cyfrowych big techów.

Ministra cyfryzacji zapytamy także o pierwsze połączenie kwantowe w Polsce oraz cyberbezpieczeństwo wyborów prezydenckich.

Polityka Lewicy zapytamy także o kampanię prezydencką, niskie notowania w sondażach kandydatki ugrupowania Magdaleny Biejat oraz rekonstrukcję rządu.

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.