Całe komunikacyjne zamieszanie wokół chęci przekazania przez Polskę myśliwców MIG-29 jest na pewno niepotrzebne - ocenił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Sojusz musi być zintegrowany, iść w jednym szeregu, nie potrzeba nam tam ani sporów, ani wyrywania się przed szereg, ani tych, którzy spowalniają marsz w obronie Ukrainy" - podkreślał gość Rocha Kowalskiego.

Wideo youtube

Im mniej się mówi o pomocy militarnej, a więcej się jej daje, tym lepiej - zauważył Kosiniak-Kamysz. Niech w ramach Sojuszu dojdzie do porozumienia, niech to się dzieje, ale zostańmy o tym poinformowani później, a nie ogłaszajmy na Twitterze naszych decyzji czy ich braku - podkreślał.

Wczoraj MSZ wydało oświadczenie, z którego wynikało, że Polska jest gotowa przemieścić myśliwce MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać do dyspozycji rządowi USA. Zaskoczenie tym oświadczeniem wyraziła podsekretarz stanu USA Victoria Nuland. Oddanie polskich MiG-ów do dyspozycji USA i ich start z bazy USA-NATO w Ramstein budzi poważne obawy dla całego Sojuszu Atlantyckiego - stwierdził natomiast rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak dodał, nie widzi dla takiej propozycji rzeczowego uzasadnienia.