Będą kolejne poprawki do ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Sejm kończy pracę nad przepisami, które mają zalegalizować pobyt uchodźców z Ukrainy, przyznają im prawo do pracy, edukacji i służby zdrowia.

Posłowie na sali obrad / Paweł Supernak / PAP

Są propozycje, by chorym uchodźcom zapewnić nie tylko darmowy dostęp do ochrony zdrowia, ale także pełną 100-procentową refundację leków oraz by dzieci ukraińskie natychmiast objęte były polskim kalendarzem szczepień - zanim trafią do polskich szkół.

Padają wnioski, by taką samą pomocą jak Ukraińców uciekających przed wojną, objąć Białorusinów - głównie tych, którzy przed reżimem Łukaszenki dotąd ukrywali się w Ukrainie.



W nocy na komisji zapisy ustawy rozszerzono o małżonków Ukraińców, którzy tam zostali. Jest poprawka, by były to wszystkie osoby uciekające przed wojną - także przez Słowację a teraz trafiające do Polski.



Na komisji opozycji udało się wykreślić z ustawy zapisy o tzw. bezkarności urzędniczej - także za decyzje pandemiczne - ale PiS złożyło właśnie poprawkę przywracającą te rozwiązania.



Głosowanie ustawy zaplanowane na popołudnie.