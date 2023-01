"To zmiana dość duża i bardzo korzystna. To jest kilka - przede wszystkim - dodatkowych, a nie zastępujących obecnie urlopów" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Sebastian Koćwin, pytany o przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu Pracy. Wiceszef OPZZ stwierdził, że szczególnie ważny jest 9-tygodniowy urlop rodzicielski dla świeżo upieczonych ojców.

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zaakceptowane zmiany dotyczą między innymi urlopów rodzicielskich, wydłużają też elastyczne formy czasu pracy dla rodziców dzieci do 8 lat.

Paweł Balinowski spytał swojego rozmówcę, którą z tych zmian najbardziej odczuje przeciętny polski pracownik, zatrudniony na etacie, pracujący 8 godzin dziennie. Sebastian Koćwin stwierdził, że "to zależy od jego potrzeb".

Są dwa dni urlopu w przypadku działania siły wyższej (50 proc. wynagrodzenia), jest 5-dniowy urlop opiekuńczy, ale to urlop bezpłatny. On szczególnie będzie służył w sytuacjach, kiedy opiekujemy się osobą starszą. No i ten 9-tygodniowy urlop rodzicielski (dla świeżo upieczonych ojców - przyp. red.). Trzeba jednak zaznaczyć, że mężczyzna w trakcie tego urlopu będzie otrzymywał 70 proc. wynagrodzenia - stwierdził.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM nie ma jednak pewności, czy duża liczba mężczyzn będzie chciała skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Argumentował to tym, że "jest to bardzo długi urlop, a wynagrodzenie nie jest specjalnie wysokie".

Pamiętajmy, że mężczyźni zarabiają jednak zdecydowanie więcej od kobiet i biorąc pod uwagę zarówno wysoką inflację, jak i koszty życia, podejrzewam, że nie będą chcieli z tego skorzystać - zauważył Koćwin.

Spóźnione przyjęcie projektu nowelizacji

Paweł Balinowski zauważył, że przyjęcie nowelizacji projektu Kodeksu pracy jest mocno spóźnione. Dyrektywy unijne miały być wdrożone do 1 sierpnia ubiegłego roku. Polski rząd jest zatem pół roku "w plecy".

To prawda. Rząd miał trzy lata na zaimplementowanie przepisów unijnych. Musimy jeszcze poczekać na jego wcielenie w życie. Na pewno będą posiedzenia komisji sejmowych i glosowanie w Sejmie - zauważył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

OPZZ wniesie kilka uwag

Jakie uwagi do projektu wniesie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych?

Myślę, że ten urlop opiekuńczy - obecnie bezpłatny - mógłby być częściowo płatny. Przecież będziemy opiekować się osobami starszymi. Państwo mogłoby tego pracownika wspomóc. Poza tym te 70 proc. wynagrodzenia (za urlop rodzicielski - przyp. red.), które ma pobierać mężczyzna, mogłoby być więcej. Te sugestie jak najbardziej będziemy przekazywać - powiedział Koćwin.

Dłuższy urlop rodzicielski poprawi dzietność?

Czy pracodawcy będą protestować w sprawie 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego? Paweł Balinowski zauważył, że być może będą tracili cennych pracowników na długi czas.

Proszę zauważyć, że już od ponad 10 lat mamy urlop ojcowski i bardzo długo czekaliśmy, aż pracodawcy będą pozytywniej zapatrywać się na 2-tygodniową opiekę nad dzieckiem. A co dopiero w przypadku 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego? Muszą się jednak do tego dostosować. Chodzi o to, by kobiety mogły bardziej rozwijać swoją karierę, mężczyźni muszą mocniej zaangażować się w opiekę nad dzieckiem - zauważył Koćwin.

Wiceprzewodniczący OPZZ zauważył również, że kobiety, które mają wsparcie partnerów przy opiece nad pierwszym dzieckiem, zdecydowanie częściej decydują się na kolejne dziecko. To dobre rozwiązanie, żeby poprawić dzietność - dodał.