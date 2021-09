"Z dużym zdumieniem przyjmowano niektóre informacje, które padały z ust przedstawicieli resortu zdrowia" - tak dzisiejsze spotkanie ministra zdrowia z przedstawicielami Komitetu Protestacyjno-Strajkowego zawodów medycznych skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Karol Bielski. Dyrektor wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego "Meditrans" w Warszawie i sekretarz Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ podkreślał, że postulaty przekazywane przez środowisko ratowników medycznych nie zostały do tej pory przez resort zdrowia zrealizowane.

Nie mamy napływu nowych ratowników medycznych. Każdy ratownik medyczny, który zmienia zawód - każda taka osoba będzie bezpowrotnie stracona. Nie mamy nadwyżki osób - podkreślał Karol Bielski. Gość Tomasz Terlikowskiego zauważył, że jest niskie zainteresowanie studiami ratownictwa medycznego.

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa o aktualne zarobki ratowników. Bielski wyliczył, że w Warszawie ratownik na kontrakcie zarabia ok. 9 tys. zł brutto, a w przypadku osób na etatach średnie wynagrodzenie wynosi ok. 8 tys. zł brutto. Jak dodał Bielski, oczekiwania i postulaty, które pojawiają się, to stawka minimum 80 zł na godzinę. To oznacza, że pieniędzy z podwyżki stawki na tzw. dobokaretkę nie wystarczy - zaznaczył.

Wkrótce całość rozmowy.