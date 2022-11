Od dwóch tygodni w Chinach trwają duże protesty głównie przeciwko polityce zero covid, ale także przeciwko władzom. "Z perspektywy partii te ostatnie kilka dni to są wstrząsy ostrzegawcze" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Jacek Jakóbowski. Zaznacza, że na razie manifestacje nie są duże i nie mają "wspólnego mianownika". "To co je łączy to pewna wściekłość, bezsilność i poczucie, że ludzie zamykani po raz kolejny wbrew swojej woli, nie są traktowani jak ludzie" - tłumaczy.

Wideo youtube Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakóbowski: Komunistyczna Partia Chin znajduje się na rozdrożu Masowe protesty trwają w Urumczi w prowincji Sinciang. To tam w wyniku pożaru zginęło co najmniej 10 osób. Według świadków, strażacy nie mogli skutecznie ugasić ognia ze względu chociażby barierki otaczające budynek w związku z antycovidowymi restrykcjami. Tam od 100 dni trwa bardzo ostry lockdown, zresztą jest to prowincja, gdzie kontrola społeczna i monitoring jest na najwyższym poziomie ze względu na politykę partii wobec mniejszości ujgurskiej. Teraz restrykcje dotknęły również wiodącą grupę etniczną, Chińczyków Han - mówił Jakóbowski. Komuniści będą musieli wkrótce podjąć jakieś decyzję, by z czasem demonstracje nie przerodziły się w większy ruch. Partia znajduje się na pewnym rozdrożu. Z jednej strony powstrzymanie wirusa będzie wymagać drastycznych lockdownów, na razie partia próbuje zrzucić odpowiedzialność na władze lokalne, struktury terenowe partii. Natomiast wirus ewidentnie rozszerza się. Chiny stoją przed wyborem między pełnym otwarciem i przyjęciem kilku-kilkunastu milionów na oddziałach intensywnej terapii, przejście tego, co w przyspieszonym tempie Zachód przechodził w ostatnich 2 latach, albo drastyczny lockdown na wzór tego z Wuhanu w 2020 roku. Nie ma dobrych rozwiązań - powiedział gość Pawła Balinowskiego. Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich został także zapytany o kwestię chińskiego wsparcia dla Rosji. Chińczykom postanowiono bardzo wyraźną, czerwoną linię już na wiosnę, gdy Joe Biden zadzwonił do Xi Jinpinga i wyraźnie powiedział, że wszelkie dowody na to, że Chiny pomagają militarnie Rosji spotkają się z silnymi sankcjami - mówił. Z tego też względu Pekin był bardzo ostrożny we wszelkich "gestach pomocy", choć dyplomatycznie wspierał Moskwę. Jednocześnie, jak wskazał, Chiny chętnie zwiększają swoje relacje gospodarcze z Rosją. Chińczycy razem z Hindusami zakupują rekordowe ilości rosyjskiej ropy. Inaczej ma się sprawa pod względem gazu, ponieważ tam mamy do czynienia z sytuacją, w której złoża nakierowane na eksport do Europy nie są połączone z Chinami. Dzisiaj nie ma możliwości, by Chiny odebrały te ogromne ilości gazu. Trochę LNG płynie do Chin, ale Rosjanie i Chińczycy mają związane ręce. Teraz trzeba patrzeć, czy kluczowe połączenie gazowe przez Mongolię zostanie uruchomione - mówił. Opracowanie: Marta Rawicz , Adam Zygiel