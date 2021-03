"Gwarancje zatrudnienia to jedna z największych rozbieżności między związkami a rządem. My chcemy, żeby gwarancje były zapisane w ustawie. Rząd odmawia" - mówi Dominik Kolorz szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Mamy w zanadrzu wariant awaryjny, ale on jest "hardkorowy" - podkreśla.

