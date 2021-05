"To co rząd nam proponuje, dając ustawę o minimalnym wynagrodzeniu ze stwierdzeniem: przyjmijmy tę ustawę, zaraz usiądziemy do poprawy i będziemy dalej negocjować... Nie wierzymy i już nie uwierzymy żadnemu rządowi w takie obietnice" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bernarda Machniak, przewodnicząca Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. "Nie widzimy tych większych pieniędzy (wydawanych na służbę zdrowia - przyp. red.) ze względu na inflację, zakupy, które trzeba zrobić w zakładach pracy" - dodaje.

REKLAMA