Późnym popołudniem w Bolonii odbędzie się ceremonia losowania grup młodzieżowych Mistrzostw Europy do lat 21. Piłkarze z kadry U-21 awansowali na turniej po tym jak w barażach wyeliminowali Portugalię. Biało-czerwoni losowani będą z ostatniego trzeciego koszyka.

Dwanaście reprezentacji, które wywalczyły awans na Euro U-21 zostanie podzielonych na trzy grupy. Wiadomo, że w grupie A zagrają współgospodarze turnieju - Włosi (drugim organizatorem jest San Marino. Ta reprezentacja nie miała jednak zapewnionego udziału w mistrzostwach). Do grup B i C trafią dwie pozostałe drużyny z pierwszego koszyka. W tym gronie są młodzieżowe reprezentacje Anglii i Niemiec.

Drugi koszyk współtworzą drużyny Danii, Hiszpanii i Francji. W trzecim koszyku znaleźli się wszyscy pozostali uczestnicy mistrzostw. Oprócz Polski także Rumunia, Serbia, Chorwacja, Belgia i Austria, która podobnie jak biało-czerwoni awans wywalczyła w barażach.

Koszyk 1: Włochy, Niemcy, Anglia

Koszyk 2: Dania, Francja, Hiszpania

Koszyk 3: Polska, Rumunia, Chorwacja, Belgia, Serbia, Austria

Polacy na pewno trafią więc na bardzo wymagających rywali. Zespoły z pierwszego i drugiego koszyka mogą wystawić bardzo mocne składy. Już teraz w tych drużynach mamy piłkarzy, którzy wyróżniają się w swoich klubach. To choćby Anglicy Ryan Sessegnon z Fulham czy Lewis Cook z Bournemouth.

Obaj wyceniani już na ogromne pieniądze. Włosi mają Patricka Crutone z AC Milanu. Z Francuzów warto pamiętać obrońcę RB Lipsk Dayota Upamecano, czy defensywnego pomocnika Lucasa Tousarta z Olympique Lyon. W ekipie Hiszpanii ważnymi piłkarzami są Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) czy Carlos Soler (Valencia). Zresztą zawodników, którzy już wyrabiają sobie markę w seniorskim futbolu znajdziemy w czołowych młodzieżówkach zdecydowanie więcej.

Pozostaje pytanie o skład naszej drużyny. Kilku zawodników z kadry U-21 Czesława Michniewicza może znaleźć się w kręgu zainteresowania Jerzego Brzęczka. Dawid Kownacki czy Bartosz Kapustka grali już w kadrze A, choć Kapustka obecnie jest od niej daleko. Na powołanie do seniorskiej kadry mogą liczyć z pewnością tacy piłkarze jak Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze czy Sebastian Szymański z Legii Warszawa.

Jeśli dłużej potrwają problemy ze środkiem defensywy nie można wykluczyć powołania choćby dla innego Legionisty Mateusza Wieteski. Być może z tego młodzieżowego grona formą zaskoczy ktoś jeszcze. Co będzie wtedy priorytetem? Kadra A czy młodzieżówka?

Brzęczek będzie walczył o punkty w eliminacjach Euro 2020, a Michniewicz szykował zespół do turnieju Euro U-21. Sytuacja niełatwa, a przecież będziemy też organizatorami Mistrzostw Świata U-20. Do tej imprezy szykuje się kadra Jacka Magiery. Teoretycznie właśnie z reprezentacji do lat 20 ewentualnych wzmocnień mógłby szukać Michniewicz.

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane według tego samego regulaminu, co turniej z 2017, który został rozegrany w Polsce. Do półfinałów awansują zwycięzcy grup oraz zespół z drugiej lokaty z najlepszym bilansem.

W przyszłym roku walka toczyć będzie się także o awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Do Azji pojadą wszyscy półfinaliści Euro U-21. Mecze turnieju zostaną rozegrane na pięciu włoskich stadionach i jednym w San Marino w czerwcu przyszłego roku. Dwa lata temu w finale imprezy w Polsce reprezentacja Niemiec pokonała w finale Hiszpanię 1:0.

(tw)