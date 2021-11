Nowy wariant koronawirusa powinien nazywać się Ny. To trzynasta litera greckiego alfabetu, używanego przez WHO do oznaczania najważniejszych odmian SARS-CoV-2. Dwanaście liter jest już zajętych, więc nowy szczep patogenu, odkryty pierwotnie na południu Afryki, powinien dostać trzynastą. Jednak WHO ominęło Ny i następną, czternastą literę, by nazwać nową odmianę od razu piętnastym znakiem alfabetu Greków: Omikron. Czego, a raczej kogo przestraszyła się Światowa Organizacja Zdrowia?

