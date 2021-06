Eksperci NATO współpracują z polskimi władzami w związku z cyberatakiem – dowiedziała się korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. "Wszelkie zewnętrzne próby ingerencji w systemy alianckie są niedopuszczalne" – podkreśla biuro prasowe NATO w oświadczeniu przekazanym RMF FM.

"Nasi eksperci są w kontakcie z polskimi władzami i wymieniają się informacjami" - przekazało korespondentce RMF FM biuro prasowe NATO.

Jak dokładnie NATO może pomóc Polsce w tej sprawie? "NATO ściśle współpracuje z sojusznikami, aby pomóc w zapobieganiu i reagowaniu na zagrożenia cybernetyczne" - czytamy w oświadczeniu przesłanym RMF FM. Jak zapewniono, Pakt Północnoatlantycki "udostępnia informacje o zagrożeniach w czasie rzeczywistym za pośrednictwem odpowiedniej platformy wymiany informacji o złośliwym oprogramowaniu". Chodzi o Malware Information Sharing Platform.

Biuro prasowe NATO przekazano również, że "NATO pomaga Sojusznikom wzmocnić ich obronę poprzez edukację, szkolenia i ćwiczenia".

"Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie" - podkreślił w opublikowanym w piątek oświadczeniu wicepremier Jarosław Kaczyński, który jest też przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Zapewnił, że obecnie prowadzone są działania wyjaśniające i zabezpieczanie dowodów.



"Począwszy od dzisiaj do osób poszkodowanych w tym ataku oraz potencjalnie narażonym na jego skutki udają się funkcjonariusze Policji z informacją o tym incydencie oraz przedstawiona będzie każdemu poszkodowanemu i potencjalnie poszkodowanemu odpowiednia ścieżka zabezpieczenia elektronicznego poczty email" - poinformował Kaczyński.

"Polska nie otrzymała ostrzeżeń od służb izraelskich"

"W nawiązaniu do formułowanych w mediach tez dotyczących ostatnich cyberataków w Polsce informuję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wypełnia na bieżąco zadania określone w Ustawie o ABW i AW, a także Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. W ABW funkcjonuje Zespół CSiRT GOV, który zabezpiecza kluczowe dla państwa systemy teleinformatyczne" - napisał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. "Zespół CSiRT GOV, wraz z analogicznymi Zespołami CSiRT MON i CSiRT NASK, prowadzi m.in. działania profilaktyczne, udzielając wsparcia osobom w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego - stosownie do swoich kompetencji. W ramach ustawowych uprawnień Agencja udziela także wsparcia ofiarom ataków hakerskich" - podał.



"Jednocześnie informuje, że ABW w przeszłości przekazywała i na bieżąco przekazuje ostrzeżenia o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, a także o możliwych atakach na konta w mediach społecznościowych oraz na skrzynki poczty elektronicznej zagrożonym użytkownikom. Sugestie mówiące, że w sprawie ostatnich cyberataków doszło do zaniedbań ze strony służb są nieuprawnione" - oświadczył Żaryn.



"Jednocześnie informuję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przesłała służbom specjalnym państw członkowskich NATO informacje dotyczącą ataków cybernetycznych realizowanych przeciwko Polsce. W związku z pojawiającymi się w mediach publikacjami informuję ponadto, że Polska nie otrzymała ostrzeżeń od służb izraelskich dotyczących ataków hakerskich na skrzynki pocztowe polskich użytkowników" - napisał.