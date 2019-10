Bytów, Sulęcin, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Korczyn, Opoczno lub Kock. Jedno z tych miast będzie w najbliższą sobotę "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". O tym dokąd pojedziemy możecie decydować do czwartku. Zapraszamy!

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

W tym tygodniu zaczynamy od bardzo ciekawej propozycji z Pomorza. Niespełna 20-tysięczny Bytów pochwalić może się przede wszystkim zamkiem krzyżackim z przełomu XIV i XV wieku. Warto tutaj zajrzeć także do kościoła św. Katarzyny z gotycką wieżą. Most kolejowy nad rzeką Borują jest natomiast jednym z najciekawszych tego typu zabytków na Pomorzu.

Sulęcin w Lubuskiem poleca nam pan Ryszard. Rowerowa stolica ziemi lubuskiej z licznymi ścieżkami rowerowymi, nordic walking oraz piękne lasy i jeziora - napisał nasz słuchacz z zgłoszeniu na RMF24.pl. Historie monumentalnej synagogi i pojedynku braci Lubomirskich możemy z kolei dla Was odkryć, jeżeli zagłosujecie na Dąbrowę Tarnowską w Małopolsce.

Do Nowego Korczyna w Świętokrzyskiem zaprasza nas natomiast pan Marcin. Odbywają się tu spływy kajakowe rzeka Nidą - pisze nam słuchacz na RMF24.pl. Opoczno w Łódzkiem znane jest oczywiście z produkcji płytek ceramicznych. Wśród jego atrakcji na RMF24.pl wymieniacie również renesansowy zamek czy Dom Esterki, ukochanej króla Kazimierza Wielkiego.

Kock na Lubelszczyźnie może z kolei pochwalić się malowniczym położeniem w dolinie Wieprza i pięknym klasycystycznym pałacem. To tutaj rozegrała się także ostatnia bitwa kampanii wrześniowej stoczona przez regularne polskie wojsko.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które to Wy wskazujecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia: może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?