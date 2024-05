Już nie możemy się doczekać spotkania z Wami! W sobotę żółta ekipa najpopularniejszej stacji radiowej w kraju zaparkuje na rynku w Rawiczu. Twoje fajne miasto w RMF FM zaprasza na pełen atrakcji dzień, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Dołącz do nas i odkryj miasto najsłynniejszej polskiej młociarki, Anity Włodarczyk.

W sobotę, 18 maja, Rawicz dzięki akcji Twoje fajne miasto w RMF FM zmieni się w centrum rozrywki, muzyki i niezwykłych historii.

Znajdziecie nas na rawickim rynku, obok ratusza. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji: radiowe serduszka, gadżety, muzyka na żywo, wszystko to, co znacie z majówkowej wyprawy kampera RMF FM.

Goście, którzy zjawią się na rynku - w mobilnym studiu RMF FM, sercu całej akcji - będą mieli rzadką okazję zobaczyć z bliska, jak powstają Fakty RMF FM, zajrzeć do naszego wozu satelitarnego oraz spotkać naszych reporterów.

Twoje fajne miasto w RMF FM to okazja, by na chwilę stać się częścią radiowej rodziny. Szukamy odważnych par, chętnych wyznać sobie miłość na antenie, oraz tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił jako prezenterzy pogody.

Dołączcie do nas, bawcie się z nami.

Oczywiście chcemy też usłyszeć wasze historie, opowieści o miejscach, które uwielbiacie w Rawiczu. Bo choć wielu miasto kojarzy się z zakładem karnym, to nie wszyscy wiedzą, że Rawicz może się pochwalić drugimi co do wielkości w Polsce plantami. Przyznaje to zresztą w rozmowie z RMF FM Anita Włodarczyk.

Anita Włodarczyk zaprasza do Rawicza

2018. Polska młociarka Anita Włodarczyk podczas powitania w Rawiczu / Aleksander Koźmiński / PAP

Większości społeczeństwa Rawicz kojarzy się z więzieniem. Mamy tutaj też takie żartobliwe powiedzenie: kto nie ryzykuje, ten nie siedzi. Więc więzienie to jest taki znak charakterystyczny dla Rawicza - mówi najsłynniejsza polska młociarka

Anita Włodarczyk przyznaje, że planty okalające rawickie stare miasto to jej ulubione miejsce. Są pod względem długości drugim tego typu parkiem w Polsce, po Plantach krakowskich. Z tego, co pamiętam, liczą niecałe trzy kilometry długości. Wykorzystywane są jako trasa biegowa, rekreacyjna. Też pamiętam jak uczęszczając do szkoły podstawowej czy średniej bardzo często brałam udział w biegach organizowanych właśnie po Plantach - opowiada.

Rawicz ma więcej pięknych i ciekawych miejsc. Jest tam na przykład takie rondo, z którego rawiczanie są szczególnie dumni. Dlaczego? Słuchajcie nas w sobotę! Wtedy też dowiecie się, skąd w rawiczańskim herbie znalazł się niedźwiedź.

Kolejne miasta czekają na odkrycie

Rawicz to dopiero początek wspólnej przygody z miastem, które ma wiele do zaoferowania. Do wakacji odwiedzimy kilka wyjątkowych miejscowości. Pamiętajcie, że możecie też zgłosić swoje miasto, zaproponować miejsce, które koniecznie musimy odwiedzić.