„Twoje Miasto w Faktach RMF FM” w sobotę 10 listopada, na dzień przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości, nadamy z miejsca, które związanie jest z polską drogą do wolności. Spośród trzech naszych propozycji, to Wy możecie wskazać miasto, do którego pojedziemy.

Sulejówek na Mazowszu to miejsce związane oczywiście z Józefem Piłsudskim. Marszałek mieszkał w tutejszym dworku w latach 1923-26. Dziś w mieście powstaje Muzeum Piłsudskiego. Wystawa, jak czytamy na stronie placówki, podzielona będzie na pięć galerii chronologicznych: Ziuk, Wiktor, Komendant, Naczelnik i Marszałek, oraz szóstą galerię - Symbol - odnoszącą się do pamięci o Józefie Piłsudskim.

Zakliczyn w Małopolsce to również miejsce związane z polską drogą do niepodległości. To właśnie stąd do bitwy pod Łowiczówkiem w 1914 roku wyszła I Brygada Legionów. O znaczeniu tego boju w naszej historii świadczy umieszczenie nazwy "ŁOWCZÓWEK 24 XII 1914" na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Nasza ostatnia propozycja to Zakopane. W stolicy Tatr 13 października 1918 roku powstała tak zwana Rzeczpospolita Zakopiańska - przejściowy twór państwowy istniejący przez 27 dni. Zakopane było pierwszym miejscem na polskich ziemiach, gdzie zdecydowano się otwarcie wypowiedzieć posłuszeństwo władzom zaborczym.

