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Jelena Rybakina odpadła w trzeciej rundzie tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu. Wiceliderka światowego rankingu i triumfatorka turnieju z 2022 roku, przegrała z Belgijką Elise Mertens 6:7 (4-7), 1:6. Urodzona w Moskwie tenisistka reprezentuje barwy Kazachstanu.

Wiceliderka światowego rankingu, który w 2022 roku wygrała w całym turnieju, Jelena Rybakina na trzeciej rundzie zakończyła udział w tegorocznej edycji prestiżowego Wimbledonu. Tenisistka reprezentująca Kazachstan przegrała z Belgijkę Elise Mertens 6:7 (4-7), 1:6.

Rybakina odpadła z Wimbledonu. Podobnie nie przebrnęła przez 3. rundę

27-letnia Rybakina była rozstawiona w zawodach z numerem drugim. Poza triumfem cztery lata temu, na londyńskich kortach była w ćwierćfinale w 2023 roku i w półfinale w kolejnym roku. Tegoroczna porażka rosyjskiej tenisistki jest nawiązanie do wyniku sprzed roku. Wówczas również zakończyła udział w Wimbledonie na trzeciej rundzie.

Cztery lata starsza Mertens jest sklasyfikowana na 27. miejscu na liście WTA. W sobotę wyrównała swoje osiągnięcie z lat 2019, 2022 i 2025, gdy dotarła do 1/8 finału. Z pochodzącą z Moskwy Rybakiną wygrała po raz drugi w ich dziewiątym pojedynku. Poprzednio pokonała ją pięć lat temu.