Ogłoszony w czwartek selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski Portugalczyk Paulo Sousa jest przekonany, że drużyna ma ogromny potencjał. "Grają w niej zawodnicy wysokiej klasy" - zaznaczył 50-letni szkoleniowiec w przygotowanym wcześniej materiale wideo.

Paulo Sousa jest nowym trenerem reprezentacji Polski / MAURIZIO DEGL' INNOCENTI / PAP/EPA

Jestem zaszczycony i dumny, że zostaję trenerem polskiej drużyny narodowej. Chciałbym podziękować prezesowi "Zibi" Bońkowi i całemu zarządowi za szansę podjęcia tego wyzwania. Polska jest krajem futbolu i jestem pewien, że wasz entuzjazm dostarczy nam siły, wsparcia, wiary i razem będziemy mogli powalczyć w następnych mistrzostwach Europy - powiedział Sousa w materiale wyemitowanym podczas konferencji prasowej prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.

Na swojej stronie internetowej związek ogłosił także nazwiska członków sztabu reprezentacji. Asystentami Sousy będą jego rodak Manuel Julio Cordeiro da Silva oraz Hiszpan Victor Manuel Sanchez Llado, a trenerem bramkarzy został Portugalczyk Paulo Jorge Fernandes Grilo. Hiszpanie Lluis Sala Perez i Antonio Jose Gomez Diaz będą z kolei odpowiedzialni za przygotowanie fizyczne. W sztabie znalazł się także Włoch Cosimo Cappagli, który będzie analitykiem.



Drużyna ma ogromny potencjał, są w niej zawodnicy wysokiej klasy. Z właściwą, zwycięską mentalnością, dyscypliną, organizacją i odpowiednim podejściem, razem ze mną, moim sztabem, pracownikami federacji i wsparciem całego narodu - będziemy silni. Jestem przekonany, że cała Polska będzie dumna ze swojej drużyny narodowej - podkreślił Sousa.



Boniek: Zawsze podobał mi się jego charakter, twardość, stosunki z zawodnikami

Zawsze podobał mi się jego charakter, twardość, stosunki z piłkarzami - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek, uzasadniając wybór Paulo Sousy na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Portugalczyk zastąpił Jerzego Brzęczka.



Analizowałem bardzo wiele nazwisk. Na jaki okres, jak powinien wyglądać kontrakt, jakie postawić przed nim zadania. Od poniedziałku miałem bardzo dużo ofert. Ale ja i moi współpracownicy dokonaliśmy już selekcji. Wybór padł na Paulo Sousę. To był fantastyczny piłkarz, ze wspaniałym charakterem. Do pewnego stopnia piął się w karierze trenerskiej. Ostatnio było trochę wyhamowania, ale może dlatego, że poszedł pracować do Chin - powiedział Boniek podczas czwartkowej zdalnej konferencji.





Zawsze podobał mi się jego charakter, twardość, stosunki z zawodnikami. Wykonałem kilka telefonów do ludzi, którzy z nim pracowali. Wszyscy mówili, że to trenerski "top" - dodał prezes PZPN.

Zaznaczył, że może nie jest to idealna decyzja, ale przemyślana.



Uważam, że podjąłem decyzję mądrą, przemyślaną, ale życie pokaże, czy miałem rację. Na tym etapie trener zagraniczny jest najlepszy. Nie będzie musiał czytać na różnych portalach, że jest +be+. Witam na pokładzie pana Sousę. Jestem przekonany, że nasi piłkarze będą mieli z tego określone korzyści" - podkreślił Boniek.



Prezes PZPN przyznał także, że kontrakt z nowym szkoleniowcem kadry przewiduje zakończenie współpracy w listopadzie 2021 roku.



Wówczas kończą się eliminacje mistrzostw świata, a wcześniej, już w sierpniu, kończy się moja kadencja. Kontrakt przewiduje, że nowy prezes PZPN będzie mógł rozstać się w listopadzie z selekcjonerem. Jeżeli zagramy w barażach, to kontrakt obowiązuje do końca baraży - zapowiedział szef federacji.

Portugalczyk rozpocznie pracę z polskimi piłkarzami w marcu, kiedy biało-czerwoni rozegrają pierwsze mecze eliminacji mistrzostw świata 2022: z Węgrami (25.03), Andorą (28.03) i Anglią (31.03).