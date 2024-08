Piłkarze Barcelona dobrze rozpoczęli nowy sezon ligi hiszpańskiej, wygrywając na wyjeździe z Valencią 2:1. Duży wkład w zwycięstwo miał Polak Robert Lewandowski, który ustrzelił dublet i został zawodnikiem meczu.

Lewandowski i Raphinha cieszą się po zdobytej bramce. / PAP/EPA/BIEL ALINO / PAP

Co prawda od pierwszych minut to goście z Katalonii byli częściej przy piłce, ale nie potrafili stworzyć sobie klarownych sytuacji. Strzelanie na Estadio Mestalla rozpoczęła Valencia. W 44. minucie do siatki trafił Hugo Duro, wykorzystując długie podanie i kończąc akcję głową.