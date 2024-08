Kobieta z urazem głowy trafiła do szpitala po tym, jak w czasie sobotniej nawałnicy przewróciło się na nią drzewo. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w miejscowości Kikity na Warmii i Mazurach. Strażacy do interwencji związanych z burzami wyjeżdżali w całym województwie ponad 50 razy.

/ Ochotnicza Straż Pożarna - OSP Lutry / RMF24 W sobotę po południu w Kikitach w powiecie olsztyńskim w województwie warmińsko-mazurskim drzewo przewróciło się na wiatę, pod którą stały trzy osoby. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, jedna z nich została ranna. Kobieta z urazem głowy trafiła do szpitala. Jej życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. / Ochotnicza Straż Pożarna - OSP Lutry / RMF24 W całym województwie strażacy wyjeżdżali do interwencji związanych z burzami ponad 50 razy. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła połamanych konarów i powalonych drzew. Ponownego załamania pogody trzeba spodziewać się w niedzielę wieczorem.