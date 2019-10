W dniach 3-5 października najlepsi motoparalotniowi piloci świata spotkali się w hiszpańskim Bornos. Rozegrano tam Otwarte Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Hiszpanii, podczas których zawodnik ORLEN Team, Wojtek Bógdał odniósł sukces i zdobył srebrny medal.

Materiały prasowe / Materiały prasowe

Bornos to miasto położone w południowej części Hiszpanii nad jeziorem o tej samej nazwie. W tym roku odbyły się tam Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Hiszpanii. Na imprezie swój udział potwierdziła niemal cała światowa czołówka tego niezwykle widowiskowego sportu lotniczego. Z tego powodu poziom rywalizacji podczas zawodów dorównywał randze mistrzostwom świata. Polska reprezentowana była przez trzykrotnego mistrza świata w motoparalotniarstwie, Wojtka Bógdała, a także pilotów Polskiej Kadry Narodowej.

Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: PF1 - start z nóg, oraz PL1 - start z wózka, w której konkurował zawodnik ORLEN Teamu. Sprzyjające warunki pogodowe panujące w regionie Andaluzji pozwoliły na bezproblemowe rozegranie wszystkich konkurencji. Tak po przelotach kwalifikacyjnych, najlepsza szóstka w klasie startu z wózka awansowała do sobotniego finału. Dobre i stabilne wyniki Polaka pozwoliły mu zakończyć kwalifikacje na trzeciej lokacie.

Ostatecznie w ścisłym finale znaleźli się: Wojtek Bógdał, Hayan Al-Hebabi, Szymon Winkler i Yann Leuiere. Ostatni przelot, który decydował o końcowych lokatach był niebywale emocjonujący, ponieważ różnice między wynikami pilotów były liczone w dziesiątych częściach sekundy.

W niedzielę 29 września rozpoczęły się treningi, a w czwartek zawody, które trwały 3 dni. Wykonałem 6 przelotów kwalifikacyjnych, po których zająłem 3. miejsce, a w sobotę 5 lotów finałowych zajmując ostatecznie 2 lokatę w klasie PL1. Warunki pogodowe dopisały, lataliśmy codziennie od świtu do południa. Rywalizacja była zacięta do ostatniego lotu, różnice czołowych zawodników były liczone w dziesiątych częściach sekundy i tak naprawdę do końca nie było wiadomo, jak będzie wyglądać finałowa klasyfikacja - komentuje swój start Wojtek Bógdał.

Ostatecznie Zawodnik ORLEN Team zakończył Otwarte Mistrzostwa Hiszpanii na drugim stopniu podium, tuż za Katarczykiem, Hayanem Al-Hebabi. Wśród Polaków na podium stanęli również Szymon Winkler, który zdobył brązowy medal w klasie PL1, oraz Bartosz Nowicki, który uplasował się na 3. stopniu podium klasy PF1.